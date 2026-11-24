Новый этап торговых пошлин, готовящийся администрацией президента США Дональдом Трампом, не превысит уровни, зафиксированные в заключенных Вашингтоном торговых соглашениях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как будут работать новые ограничения

По данным источников, администрация Дональда Трампа введет точечные тарифы отдельно для каждой страны вместо общей ставки.

Под ограничения попадут Китай, Европейский Союз и более десяти торговых партнеров Соединенных Штатов.

Почему вводят тарифы

Управление торгового представителя США завершает расследование по избыточным производственным мощностям в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года.

Подобные процедуры позволяют американскому президенту в одностороннем порядке вводить пошлины для противодействия недобросовестным экономическим практикам.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что официальное решение может быть представлено уже на этой неделе.

Напомним, 22 августа вступили в силу американские пошлины в 50% по канадским товарам на сумму $20 млрд. В понедельник Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины США на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь составят 50%.