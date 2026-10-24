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Трамп допустил 200% пошлины против Украины и РФ для завершения войны

Дональд Трамп.
Дональд Трамп. / Белый дом

Президент США Дональд Трамп допустил возможность применения 200% импортных пошлин против Украины и России как инструмента давления для завершения войны. В то же время он признал, что такой механизм вряд ли будет достаточно эффективен из-за небольших объемов американского импорта из обеих стран.

Как сообщает Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление Трампа во время предвыборного мероприятия во Флориде.

Президент США заявил, что торговые пошлины, по его оценке, помогли Вашингтону остановить пять из восьми вооруженных конфликтов.

"Наверное, нам бы стоило немедленно сделать это с Украиной и Россией. Я об этом не думал. Но мы покупаем у них недостаточно, чтобы это сработало", — заявил Трамп.

Таким образом, американский президент признал, что прямые импортные пошлины имеют ограниченный потенциал как инструмент давления на Россию из-за небольшого объема торговли с США.

16 октября Трамп воспользовался правом приостановить применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных принятым ранее законом Линдси Грэмма.

Закон, в частности, предусматривал повышение пошлин на товары из России на 500%, а также 100% пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа и стран, помогающих Москве обходить нефтяные санкции.

Трамп объяснил отказ от применения этих мер национальными интересами США. В то же время действующие до принятия закона санкции против России не отменялись.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп отказался применять санкции против России по закону Грэма, среди которых были 500% пошлины на российские товары и дополнительные тарифы против крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Автор:
Татьяна Гойденко

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