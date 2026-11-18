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Украина сможет покупать оружие США за кредитные средства ЕС через специальный счет НАТО
Правительство разрешило направлять часть средств кредита ЕС для Украины на закупку американского вооружения через механизм PURL. Это позволит финансировать поставки оружия и оборудования из США за счет займа Евросоюза на 2026-2027 годы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Кабинет Министров одобрил подписание рамочной договоренности с НАТО, определяющей порядок использования этих средств.
Как Украина будет финансировать закупки
Украина сможет перечислять деньги на счет НАТО для оплаты конкретных пакетов PURL. Для каждого взноса будут оформляться отдельное письмо с указанием суммы и пакета, которое нужно профинансировать.
Список необходимого вооружения Украина будет представлять Европейской комиссии в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы.
Деньги будут оставаться собственностью Украины, пока НАТО не оформит соответствующий документ с Министерством войны США, а американская сторона не подтвердит возможность реализации пакета.
Какую роль будет играть НАТО
Альянс будет выступать финансовым посредником и сохранять украинские взносы. Он не будет покупателем, продавцом или поставщиком американского оружия.
НАТО также будет ежеквартально отчитываться Украине о движении средств, остатках, процентах, расходах, валютных курсах и переводах.
От имени правительства договоренность будет реализовываться Министерством обороны Украины. Оно будет оформлять взносы, передавать финансовые инструкции и получать отчеты.
При этом Украина не обязана перечислять денежные средства. Неиспользованные деньги можно будет вернуть или направить на финансирование другого пакета PURL.
Что такое PURL
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместная инициатива США и НАТО, запущенная в июле 2025 года. Она позволяет странам-членам и партнерам Североатлантического союза оплачивать поставки Украине американского вооружения и оборудования.
Речь идет об оружии, которое Украина определяет как приоритетное для нужд фронта и которое не всегда можно быстро заменить европейскими аналогами.
Напомним, в октябре Украина начала сотрудничество с агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA), что позволит закупать оружие, боеприпасы и оборудование быстрее и дешевле.