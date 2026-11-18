Правительство разрешило направлять часть средств кредита ЕС для Украины на закупку американского вооружения через механизм PURL. Это позволит финансировать поставки оружия и оборудования из США за счет займа Евросоюза на 2026-2027 годы.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Кабинет Министров одобрил подписание рамочной договоренности с НАТО, определяющей порядок использования этих средств.

Как Украина будет финансировать закупки

Украина сможет перечислять деньги на счет НАТО для оплаты конкретных пакетов PURL. Для каждого взноса будут оформляться отдельное письмо с указанием суммы и пакета, которое нужно профинансировать.

Список необходимого вооружения Украина будет представлять Европейской комиссии в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan на 2026–2027 годы.

Деньги будут оставаться собственностью Украины, пока НАТО не оформит соответствующий документ с Министерством войны США, а американская сторона не подтвердит возможность реализации пакета.

Какую роль будет играть НАТО

Альянс будет выступать финансовым посредником и сохранять украинские взносы. Он не будет покупателем, продавцом или поставщиком американского оружия.

НАТО также будет ежеквартально отчитываться Украине о движении средств, остатках, процентах, расходах, валютных курсах и переводах.

От имени правительства договоренность будет реализовываться Министерством обороны Украины. Оно будет оформлять взносы, передавать финансовые инструкции и получать отчеты.

При этом Украина не обязана перечислять денежные средства. Неиспользованные деньги можно будет вернуть или направить на финансирование другого пакета PURL.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – совместная инициатива США и НАТО, запущенная в июле 2025 года. Она позволяет странам-членам и партнерам Североатлантического союза оплачивать поставки Украине американского вооружения и оборудования.

Речь идет об оружии, которое Украина определяет как приоритетное для нужд фронта и которое не всегда можно быстро заменить европейскими аналогами.

Напомним, в октябре Украина начала сотрудничество с агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA), что позволит закупать оружие, боеприпасы и оборудование быстрее и дешевле.