UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Быстрее и дешевле: Украине разрешили покупать оружие через агентство НАТО

Украина, НАТО
Украине разрешили покупать оружие и боеприпасы через агентство НАТО

Украина начинает сотрудничество с агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA), что позволит закупать оружие, боеприпасы и оборудование быстрее и дешевле.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Financial Times со ссылкой на представителей агентства.

Чем выгодно такое партнерство для Украины

Партнерство предоставит Украине дополнительный канал закупок и поможет более системно получать необходимые оборонные ресурсы, не полагаясь исключительно на двусторонние договоренности с отдельными странами.

"Это позволяет Украине использовать более структурированный механизм и широкий спектр наших возможностей: экспертизу в сфере закупок, вспомогательные услуги и доступ к сложившейся промышленной базе", - заявила директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По ее словам, централизованные закупки позволят экономить благодаря эффекту масштаба, когда можно будет заказывать крупные партии продукции. К примеру, Украина сможет поручить агентству приобрести 30 тысяч комплектов военной формы и тому подобное.

В то же время издание Reuters отмечает, что решение принято на фоне ухудшения отношений Украины с США.

Расширение взаимодействия с НАТО происходит на фоне увеличения европейских инвестиций в оборону из-за угрозы России и дискуссий о роли США в обеспечении безопасности Европы. Для Украины партнерство с NSPA означает дополнительный инструмент получения военного оборудования и возможность интегрировать национальных производителей в более широкие цепи поставки оборонной продукции стран НАТО.

Напомним, поддержка Украины по механизму PURL, позволяющему НАТО финансировать закупку американского вооружения для нужд ВСУ, продолжает поступать в обычном режиме, несмотря на угрозы США прекратить поставки.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности