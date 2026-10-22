Быстрее и дешевле: Украине разрешили покупать оружие через агентство НАТО

Украина начинает сотрудничество с агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA), что позволит закупать оружие, боеприпасы и оборудование быстрее и дешевле.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Financial Times со ссылкой на представителей агентства.

Чем выгодно такое партнерство для Украины

Партнерство предоставит Украине дополнительный канал закупок и поможет более системно получать необходимые оборонные ресурсы, не полагаясь исключительно на двусторонние договоренности с отдельными странами.

"Это позволяет Украине использовать более структурированный механизм и широкий спектр наших возможностей: экспертизу в сфере закупок, вспомогательные услуги и доступ к сложившейся промышленной базе", - заявила директор NSPA по поддержке операций Жаклин Борсбум.

По ее словам, централизованные закупки позволят экономить благодаря эффекту масштаба, когда можно будет заказывать крупные партии продукции. К примеру, Украина сможет поручить агентству приобрести 30 тысяч комплектов военной формы и тому подобное.

В то же время издание Reuters отмечает, что решение принято на фоне ухудшения отношений Украины с США.

Расширение взаимодействия с НАТО происходит на фоне увеличения европейских инвестиций в оборону из-за угрозы России и дискуссий о роли США в обеспечении безопасности Европы. Для Украины партнерство с NSPA означает дополнительный инструмент получения военного оборудования и возможность интегрировать национальных производителей в более широкие цепи поставки оборонной продукции стран НАТО.

Напомним, поддержка Украины по механизму PURL, позволяющему НАТО финансировать закупку американского вооружения для нужд ВСУ, продолжает поступать в обычном режиме, несмотря на угрозы США прекратить поставки.