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Несмотря на угрозы Трампа Украина продолжает получать американское оружие

США, НАТО
Поддержка Украины по программе PURL продолжает поступать / Depositphotos

Поддержка Украины по механизму PURL, позволяющему партнерам финансировать закупку американского вооружения для нужд ВСУ, продолжает поступать в обычном режиме.

Как пишет Dilo, об этом «Суспільному» на условиях анонимности сообщил один из чиновников Североатлантического альянса.

Накануне Financial Times со ссылкой на знающих европейских чиновников писало, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, угрожая остановить закупку оружия и обмен разведданными .

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что в ходе переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы   начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.

О PURL

PURL является механизмом, через который страны-члены НАТО финансируют закупку американского вооружения для нужд сил обороны Украины.

К инициативе, которую США и НАТО запустили в июле 2025 года, присоединились 29 стран-26 государств-членов НАТО и три страны-партнера. Общий объем финансовых взносов составил $6,7 млрд, что позволило профинансировать более 10 пакетов помощи.

Важнейшим результатом работы механизма стало обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для систем ПВО Patriot (в частности, PAC-3), которые критически нужны для защиты городов и инфраструктуры от российских баллистических атак. Пока около 95% таких перехватчиков Украина получает именно через PURL.

PURL работает на основе приоритетного списка потребностей, который определяет Украина и согласовывает с США и НАТО. Речь идет об американских вооружениях и боеприпасах, которые трудно быстро заменить европейскими аналогами:

  1. Формирование потребностей: Украина определяет критические позиции (ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды).
  2. Пакетирование: Украина, США и НАТО формируют стандартизированные пакеты стоимостью около $500 млн. каждый.
  3. Финансирование и закупка: страны-партнеры вносят вклад в общий фонд, после чего США закупают и поставляют необходимое вооружение.
Автор:
Светлана Манько

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