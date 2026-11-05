На Буковине восстановили важный логистический маршрут в Румынию

В Черновицкой области завершили ремонт моста в селе Опришены на международной трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Восстановление сооружения позволило обеспечить полноценное движение одним из ключевых маршрутов к украинско-румынской границе после 17-летнего перерыва в ремонтных работах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Мосту более 70 лет, а в последний раз его реконструировали в 1977 году. Во время масштабного паводка 2008 года сооружение получило серьезные повреждения.

Восстановление тогда приступили, однако впоследствии работы приостановили. Завершить ремонт удалось только через 17 лет.

В процессе работы конструкцию моста усилили и полностью обновили проезжую часть.

В частности, дорожники устроили гофрированную металлическую арку ViaCon с бетонным заполнением зааркового пространства, смонтировали монолитные железобетонные порталы и открылки, обустроили переходные плиты и деформационные швы.

Также обновили дорожное покрытие, укрепили берега реки Котовец габионными конструкциями и очистили подмостное русло.

М-19 ведет к границе с Румынией

Международная трасса М-19 соединяет север и юг Черновицкой области и ведет к украинско-румынской границе.

В пределах области ее протяженность составляет 95 км, а интенсивность движения превышает 8 тыс. автомобилей в сутки. Маршрутом пользуются как местные жители, так и пассажирские и грузовые перевозчики.

Дорога также является частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T и европейского маршрута E85, поэтому важно для международной логистики и торговли со странами ЕС.

Напомним, ранее на подъезде к Черновцам ремонтировали международную трассу М-19, обеспечивающую сообщение в направлении румынской границы. Дорожники восстанавливали наиболее изношенные участки покрытия на маршруте, входящем в европейскую транспортную сеть.