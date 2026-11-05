На Буковині відновили важливий логістичний маршрут до Румунії

У Чернівецькій області завершили ремонт мосту в селі Опришени на міжнародній трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Відновлення споруди дозволило забезпечити повноцінний рух одним із ключових маршрутів до українсько-румунського кордону після 17-річної перерви у ремонтних роботах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Мосту понад 70 років, а востаннє його реконструювали у 1977 році. Під час масштабного паводку 2008 року споруда зазнала серйозних пошкоджень.

Відновлення тоді розпочали, однак згодом роботи призупинили. Завершити ремонт вдалося лише через 17 років.

Під час робіт конструкцію мосту посилили та повністю оновили проїзну частину.

Зокрема, дорожники влаштували металеву гофровану арку ViaCon із бетонним заповненням зааркового простору, змонтували монолітні залізобетонні портали та відкрилки, облаштували перехідні плити й деформаційні шви.

Також оновили дорожнє покриття, укріпили береги річки Котовець габіонними конструкціями та очистили підмостове русло.

М-19 веде до кордону з Румунією

Міжнародна траса М-19 з’єднує північ і південь Чернівецької області та веде до українсько-румунського кордону.

У межах області її протяжність становить 95 км, а інтенсивність руху перевищує 8 тис. автомобілів на добу. Маршрутом користуються як місцеві жителі, так і пасажирські та вантажні перевізники.

Дорога також є частиною транс’європейської транспортної мережі TEN-T та європейського маршруту E85, тому має важливе значення для міжнародної логістики й торгівлі з країнами ЄС.

Нагадаємо, раніше на під’їзді до Чернівців ремонтували міжнародну трасу М-19, яка забезпечує сполучення у напрямку румунського кордону. Дорожники відновлювали найбільш зношені ділянки покриття на маршруті, що входить до європейської транспортної мережі.