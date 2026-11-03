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В Україні облаштували вже понад 1640 км антидронового захисту на логістичних маршрутах

антидроновий захист доріг України
У жовтні облаштовано ще майже 90 км антидронового захисту прифронтових доріг / Міноборони

З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала понад 1640 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Роботи у прифронтових регіонах

За жовтень у прифронтових областях виконано наступні обсяги робіт:

  • побудовано 86,65 км антидронового захисту; 
  • відремонтовано 62,84 км автомобільних доріг.

Загалом із початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 720 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 2 ділянках, а на 57 об'єктах ремонт повністю завершено.

"Кожен захищений кілометр на логістичних маршрутах – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", – зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд спрямує майже 800 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Кошти в обсязі 789 млн грн виділено на захист доріг, які мають стратегічне значення для оборони та логістики.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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