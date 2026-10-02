На прифронтових дорогах за вересень розгорнули майже 170 км антидронового захисту

З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала понад 1 560 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Лише за вересень у прифронтових регіонах:

побудовано майже 170 км антидронового захисту;

відремонтовано понад 106 км автомобільних доріг.

Відновлення автошляхів та стан робіт

З початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, фахівці провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання більше 660 км автодоріг.

Наразі роботи тривають на 8 ділянках, тоді як на 50 ділянках їх уже повністю завершили. У відомстві наголосили, що захист логістичних маршрутів щоденно рятує життя українських захисників, зберігає техніку та посилює можливості підрозділів виконувати бойові завдання.

Загалом із квітня минулого року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 2 000 км антидронового захисту на прифронтових автошляхах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд спрямує майже 800 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Кошти в обсязі 789 млн грн виділено на захист доріг, які мають стратегічне значення для оборони та логістики.