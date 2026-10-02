Росіяни двічі вдарили FPV-дронами по АЗС "Укрнафти"

2 жовтня російські війська двічі завдали ударів FPV-дронами по одному із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що працівники та відвідувачі АЗС не постраждали.

Наразі компанія оцінює наслідки та визначає обсяг відновлювальних робіт.

«Знову удар по об’єкту UKRNAFTA. Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня», - підкреслив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Повідомляється, що всі АЗС мережі "Укрнафта" продовжують працювати.

Удари РФ по АЗС

23 вересня внаслідок російських обстрілів були пошкоджені АЗС "Укрнафти" у двох районах столиці.

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двум АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.