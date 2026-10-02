"єОселі" 4 роки: хто отримує кредити і яке житло купують українці

За чотири роки роботи програми "єОселя" 28 984 українські родини придбали житло за пільговою іпотекою, а загальна сума виданих кредитів сягнула 51,6 млрд грн. Майже половина позичальників – військовослужбовці, представники силового блоку та ветерани, а понад половину угод уклали на вторинному ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.

У родинах, які придбали житло за програмою, живуть 19 102 дитини.

Найбільшу групу позичальників становлять військовослужбовці та представники силового блоку – вони отримали 13 245 кредитів, або 46% від загальної кількості. Ще 857 кредитів, або 3%, припало на ветеранів. Таким чином, разом ці категорії формують 49% усіх позичальників.

Ще 8 016 кредитів отримали українці без власного житла, 2 499 – внутрішньо переміщені особи. Медикам видали 1 921 кредит, педагогам – 1 916, науковцям – 530.

Найактивніше програмою користуються у Київській області – там видано 8 416 кредитів, або 29% від загальної кількості. У Києві оформили ще 6 199 іпотек, що становить 21,4%. Таким чином, на столицю та область припадає понад половина всіх кредитів.

До п'ятірки регіонів також увійшли Львівська область – 1 906 кредитів, Івано-Франківська – 1 411 та Одеська – 1 256.

Загалом житло за програмою придбали у 193 містах і 319 селах у 518 територіальних громадах. 32% кредитів припали на обласні центри, 27% – на села та територіальні громади, 21% – на Київ та ще 19% – на інші міста.

При цьому вторинний ринок залишається основним напрямом для позичальників: на нього припало 15 471 кредит, або 53%. Ще 9 466 кредитів, або 33%, використали для придбання житла першого продажу у забудовника, а 4 047, або 14%, – житла на первинному ринку на стадії будівництва.

Для військових, силовиків, ветеранів, педагогів, науковців та медиків діє пільгова ставка 3% річних протягом перших десяти років та 6% – починаючи з одинадцятого року. Для інших категорій доступні кредити під 7%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на програму "єОселя" припадає близько 93% нової іпотеки в Україні, а без державної підтримки масштаби житлового кредитування були б суттєво меншими.