У деяких містах України оренда однокімнатної квартири дорожча за платіж за "єОселею"

У 15 із 21 міста України оренда однокімнатної квартири обходиться дорожче, ніж середній щомісячний платіж за програмою “єОселя”. Найбільша різниця зафіксована у Києві, тоді як у Львові, Вінниці, Житомирі, Рівному та Кропивницькому оренда дешевша за виплати за іпотекою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Найбільша різниця зафіксована у Києві. Середня оренда однокімнатної квартири тут становить 19 000 грн на місяць, тоді як середній платіж за "єОселею" – 12 000 грн. Таким чином, оренда обходиться приблизно на 7 000 грн дорожче щомісяця.

В Івано-Франківську оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 18 000 грн, тоді як платіж за "єОселею" становить 11 900 грн. В Одесі ці показники становлять відповідно 14 000 грн і 11 900 грн, у Луцьку – 16 000 грн і 11 700 грн.

У Тернополі середня оренда становить 15 800 грн, а платіж за "єОселею" – 14 600 грн. У Чернівцях – 15 400 грн проти 10 800 грн, у Хмельницькому – 12 500 грн проти 12 200 грн, а в Черкасах – 15 000 грн проти 10 200 грн.

Водночас у кількох містах купівля житла за програмою "єОселя" передбачає вищий щомісячний платіж, ніж оренда. Найпомітніша різниця – у Рівному: 12 000 грн оренди проти 15 400 грн платежу за "єОселею".

У Вінниці оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 15 000 грн, тоді як платіж за "єОселею" – 18 200 грн. У Житомирі показники становлять 12 000 грн і 13 400 грн, у Кропивницькому – 9 000 грн і 12 400 грн.

У Львові середня оренда також дешевша за щомісячний платіж за "єОселею": 22 500 грн проти 24 000 грн. Різниця становить 1 500 грн на місяць.

Найближчими один до одного показники є в Ужгороді: середня оренда однокімнатної квартири становить 22 500 грн, а платіж за "єОселею" – 22 100 грн. Різниця – лише 400 грн.

У Дніпрі обидва показники однакові – по 12 000 грн на місяць.

У містах із нижчою вартістю житла різниця також переважно на користь оренди: у Полтаві – 11 700 грн проти 10 900 грн, у Чернігові – 9 000 грн проти 8 580 грн, у Запоріжжі – 8 000 грн проти 5 400 грн, у Харкові – 7 500 грн проти 7 140 грн.

У Миколаєві середня оренда становить 7 000 грн, а платіж за єОселею – 5 670 грн. У Сумах – 7 000 грн проти 6 690 грн.

Таким чином, за даними ЛУН, у 15 із 21 міста середня оренда однокімнатної квартири є дорожчою за щомісячний платіж за "єОселею". У 5 містах оренда обходиться дешевше, а в Дніпрі обидва показники однакові.

Нагадаємо, українські родини за один тиждень отримали 350,6 млн грн на купівлю житла за програмою доступних кредитів "єОселя". Пільгові ставки 3% та 7% дозволили ще 173 сім'ям, серед яких військові, педагоги, медики та переселенці, придбати власну нерухомість.