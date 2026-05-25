Власне житло під 3% та 7%: за тиждень українці отримали 350 млн грн пільгових іпотек

Українські родини за тиждень отримали 350,6 млн грн на купівлю житла за програмою доступних кредитів "єОселя". Пільгові ставки 3% та 7% дозволили ще 173 сім'ям, серед яких військові, педагоги, медики та переселенці, придбати власну нерухомість.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У межах програми пільгові кредити під 3% отримали такі категорії громадян:

71 військовослужбовець та представник сектору безпеки;

13 педагогів;

9 медиків;

6 науковців.

Кредити зі ставкою 7% отримали:

38 українців без власного житла;

35 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

1 ветеран.

Загалом від початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 3 423 українські родини, які отримали пільгові іпотеки на загальну суму майже 6,7 млрд грн.

Найбільшу кількість кредитів у межах програми минулого тижня надано у таких регіонах:

Київська область — 58;

місто Київ — 26;

Львівська область — 16;

Івано-Франківська область — 10.

За типом нерухомості більшість кредитів за вказаний тиждень видано на житло першого продажу — 102, з яких 48 об’єктів перебувають на стадії будівництва. На придбання нерухомості на вторинному ринку було видано 71 кредит.

Програма "єОселя" також доступна для мешканців прифронтових територій. Вона передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати під час оформлення іпотечного договору.

Програма є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й створення умов для розвитку виробництва. Реалізацією проекту займаються Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації, ПрАТ "Укрфінжитло" та банками-партнерами.

Нагадаємо, станом на 15 квітня держпрограма доступної іпотеки "єОселя" видала 25 тисяч кредитів на загальну суму понад 43,5 млрд грн, забезпечивши власним житлом близько 75 тисяч громадян.