Собственное жилье под 3% и 7%: за неделю украинцы получили 350 млн грн льготных ипотек

женщина, квартира, кошка, мебель
За прошедшую неделю украинцы получили 350 млн грн на покупку собственного жилья / Freepik

Украинские семьи за неделю получили 350,6 млн грн на покупку жилья по программе доступных кредитов "єОселя". Льготные ставки 3% и 7% позволили еще 173 семьям, среди которых военные, педагоги, медики и переселенцы приобрести собственную недвижимость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В рамках программы льготные кредиты под 3% получили следующие категории граждан:

  • 71 военнослужащий и представитель сектора безопасности;
  • 13 педагогов;
  • 9 медиков;
  • 6 ученых.

Кредиты со ставкой 7% получили:

  • 38 украинцев без собственного жилья;
  • 35 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • 1 ветеран.

Всего с начала 2026 года программой "єОселя" воспользовались 3 423 украинских семьи, которые получили льготные ипотеки на общую сумму почти 6,7 млрд грн.

Наибольшее количество кредитов в рамках программы на прошлой неделе предоставлено в следующих регионах:

  • Киевская область - 58;
  • город Киев - 26;
  • Львовская область - 16;
  • Ивано-Франковская область - 10.

По типу недвижимости большинство кредитов за указанную неделю выдано на жилье первой продажи – 102, из которых 48 объектов находятся на стадии строительства. На приобретение недвижимости на вторичном рынке был выдан 71 кредит.

Программа "єОселя" также доступна жителям прифронтовых территорий. Она предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотечного договора.

Программа является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание условий для развития производства. Реализацией проекта занимаются Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации, ЧАО "Укрфинжилье" и банками-партнерами.

Напомним, по состоянию на 15 апреля госпрограмма доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.

Автор:
Татьяна Ковальчук