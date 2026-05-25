Собственное жилье под 3% и 7%: за неделю украинцы получили 350 млн грн льготных ипотек

Украинские семьи за неделю получили 350,6 млн грн на покупку жилья по программе доступных кредитов "єОселя". Льготные ставки 3% и 7% позволили еще 173 семьям, среди которых военные, педагоги, медики и переселенцы приобрести собственную недвижимость.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В рамках программы льготные кредиты под 3% получили следующие категории граждан:

71 военнослужащий и представитель сектора безопасности;

13 педагогов;

9 медиков;

6 ученых.

Кредиты со ставкой 7% получили:

38 украинцев без собственного жилья;

35 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

1 ветеран.

Всего с начала 2026 года программой "єОселя" воспользовались 3 423 украинских семьи, которые получили льготные ипотеки на общую сумму почти 6,7 млрд грн.

Наибольшее количество кредитов в рамках программы на прошлой неделе предоставлено в следующих регионах:

Киевская область - 58;

город Киев - 26;

Львовская область - 16;

Ивано-Франковская область - 10.

По типу недвижимости большинство кредитов за указанную неделю выдано на жилье первой продажи – 102, из которых 48 объектов находятся на стадии строительства. На приобретение недвижимости на вторичном рынке был выдан 71 кредит.

Программа "єОселя" также доступна жителям прифронтовых территорий. Она предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотечного договора.

Программа является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские товары и создание условий для развития производства. Реализацией проекта занимаются Минэкономики совместно с Министерством цифровой трансформации, ЧАО "Укрфинжилье" и банками-партнерами.

Напомним, по состоянию на 15 апреля госпрограмма доступной ипотеки "єОселя" выдала 25 тысяч кредитов на общую сумму более 43,5 млрд грн, обеспечив собственным жильем около 75 тысяч граждан.