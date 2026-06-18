Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,02

EUR

51,93

--0,01

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

52,37

52,19

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нидерланды профинансируют дроны для Украины и ракеты против баллистики

Нидерланды профинансируют дроны для Украины
Нидерланды профинансируют дроны для Украины

Нидерланды выделят Украине 500 млн. евро оборонной поддержки. Половину суммы направят на развитие дроновых возможностей, еще 250 млн. евро — на механизм Prioritized Ukraine Requirements List, в том числе для передачи ракет против российской баллистики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В ходе встречи с министершей обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус министра обороны Украины Михаила Федорова стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Также они подписали соглашение по оборонным инновациям и сотрудничеству оборонных предприятий.

Отдельный фокус переговоров — поддержка "Линии дронов", в частности, расширение middle strike-способностей украинских подразделений.

Также стороны обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal. Нидерланды могут получать украинские оборонные технологии и доступ к опыту боевого применения.

Во время встречи Федорова с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном речь шла о запуске совместного производства дронов. Украина предоставила экспортную лицензию для производства беспилотных систем вместе с нидерландской компанией VDL.

Также стороны обсудили дальнейшее финансирование "Линии дронов", которую Нидерланды в 2025 году профинансировали на 700 млн евро, и развитие программы "Логистический локдаун" из-за масштабирования middle strike-ударов.

В ходе встречи с представителями парламента Нидерландов Федоров представил прогресс реализации стратегии Air-Land-Economy. Среди ключевых приоритетов Украины он назвал продолжение поддержки PURL, в частности, для получения ракет PAC-3 и других средств противовоздушной обороны.

Министр также предложил партнерам более активно финансировать украинское оборонное производство.

В рамках визита Федоров посетил нидерландскую научно-исследовательскую организацию TNO, сотрудничающую с Вооруженными силами Нидерландов и развивающую контакты с украинским кластером оборонных инноваций Brave1.

Украинская сторона ознакомилась с нидерландскими решениями в сфере беспилотных технологий, перехватом дронов, сенсоров и других оборонных систем. Фёдоров предложил тестировать вооружение и инновации в Украине в рамках инициативы Test in Ukraine.

Также министр посетил производство компании Destinus, где производят ракеты Ruta.

Для Украины новый пакет поддержки важен сразу по двум направлениям: он усиливает дроновые возможности на фронте и помогает получать критические ракеты для ПВО через механизм PURL. Для Нидерландов сотрудничество открывает доступ к украинскому опыту применения оборонных технологий в современной войне.

Также Нидерланды направят дополнительные 2 млн. евро в поддержку процесса идентификации и возвращения украинских детей, депортированных Россией. Эти средства пойдут на закупку наборов для ДНК-анализа.

Автор:
Татьяна Гойденко