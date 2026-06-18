Нидерланды профинансируют дроны для Украины и ракеты против баллистики

Нидерланды выделят Украине 500 млн. евро оборонной поддержки. Половину суммы направят на развитие дроновых возможностей, еще 250 млн. евро — на механизм Prioritized Ukraine Requirements List, в том числе для передачи ракет против российской баллистики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В ходе встречи с министершей обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус министра обороны Украины Михаила Федорова стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Также они подписали соглашение по оборонным инновациям и сотрудничеству оборонных предприятий.

Отдельный фокус переговоров — поддержка "Линии дронов", в частности, расширение middle strike-способностей украинских подразделений.

Также стороны обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal. Нидерланды могут получать украинские оборонные технологии и доступ к опыту боевого применения.

Во время встречи Федорова с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном речь шла о запуске совместного производства дронов. Украина предоставила экспортную лицензию для производства беспилотных систем вместе с нидерландской компанией VDL.

Также стороны обсудили дальнейшее финансирование "Линии дронов", которую Нидерланды в 2025 году профинансировали на 700 млн евро, и развитие программы "Логистический локдаун" из-за масштабирования middle strike-ударов.

В ходе встречи с представителями парламента Нидерландов Федоров представил прогресс реализации стратегии Air-Land-Economy. Среди ключевых приоритетов Украины он назвал продолжение поддержки PURL, в частности, для получения ракет PAC-3 и других средств противовоздушной обороны.

Министр также предложил партнерам более активно финансировать украинское оборонное производство.

В рамках визита Федоров посетил нидерландскую научно-исследовательскую организацию TNO, сотрудничающую с Вооруженными силами Нидерландов и развивающую контакты с украинским кластером оборонных инноваций Brave1.

Украинская сторона ознакомилась с нидерландскими решениями в сфере беспилотных технологий, перехватом дронов, сенсоров и других оборонных систем. Фёдоров предложил тестировать вооружение и инновации в Украине в рамках инициативы Test in Ukraine.

Также министр посетил производство компании Destinus, где производят ракеты Ruta.

Для Украины новый пакет поддержки важен сразу по двум направлениям: он усиливает дроновые возможности на фронте и помогает получать критические ракеты для ПВО через механизм PURL. Для Нидерландов сотрудничество открывает доступ к украинскому опыту применения оборонных технологий в современной войне.

Также Нидерланды направят дополнительные 2 млн. евро в поддержку процесса идентификации и возвращения украинских детей, депортированных Россией. Эти средства пойдут на закупку наборов для ДНК-анализа.