Украина впервые оказала помощь через Механизм гражданской защиты ЕС

Украина впервые присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза как оказывающая помощь страна. Во Францию направили 70 украинских спасателей и 15 специализированных автомобилей для борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен.

Группа украинских спасателей отправилась во Францию утром 31 июля. Они должны помочь местным службам ликвидировать лесные пожары.

Фон дер Ляен отметила, что это первый случай, когда Украина оказывает помощь другим странам через механизм гражданской защиты ЕС.

Механизм используется для координации международной помощи в чрезвычайных ситуациях. В этом случае украинская команда присоединится к реагированию на пожар во Франции.

Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС в апреле 2023 года. С начала полномасштабного вторжения через этот механизм Евросоюз координирует наибольшую операцию за всю историю системы: в Украину доставили почти 160 тыс. тонн помощи, в том числе генераторы, медицинское оборудование, средства для временного размещения и спасательное оборудование.

Также в рамках механизма более 5 тыс. украинских пациентов эвакуировали на лечение в медицинские учреждения в 22 европейских странах. Отправка украинских спасателей во Францию стала первым случаем, когда Украина присоединилась к этой системе не как получатель, а как поставщик помощи.