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Сухомлин подал в отставку из Агентства восстановления: кто может его заменить

Сергей Сухомлин
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин / Агентство восстановления

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин 29 июля подал заявление об увольнении по собственному желанию. Окончательное решение должен принять Кабинет министров, а одним из основных кандидатов в должность называют городского голову Мариуполя Вадима Бойченко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение NV Бизнес.

По данным издания, Сухомлин провел несколько часов с Бойченко, чтобы ознакомить его с текущими делами и проектами агентства. В то же время, официального решения о назначении нового руководителя пока нет.

Сухомлин также заявил, что готов при необходимости остаться советником и помочь преемнику во время передачи дел.

Свое решение он объяснил намерением вернуться в частный сектор после десяти лет на государственной и муниципальной службе. Сухомлин рассматривает менеджерские должности в строительной отрасли, в частности, в совместных проектах украинских и европейских компаний.

Кабмин назначил Сухомлина главой Агентства восстановления 27 сентября 2024 года. До этого он занимал должность городского головы Житомира.

Автор:
Татьяна Гойденко