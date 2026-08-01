Потери врага по состоянию на 1 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1620 сутки полномасштабной войны составляют 1 447 620 человек.

Потери России в войне на 1 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла

личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек,

танков – 12 231 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 25 060 (+4) ед.

артиллерийских систем – 47 127 (+82) ед.

РСЗО – 1 980 (+4) ед.

средства ПВО – 1527 (+2) ед.

самолетов – 439 (+0) ед.

вертолетов – 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838) ед.

крылатые ракеты – 5005 (+0) ед.

корабли/катера – 34 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 128 497 (+463) ед.

специальная техника – 4484 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов: 1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400; 1 управляемую авиационную ракету "Х-59/69"; 154 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

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