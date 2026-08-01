Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,83

44,72

EUR

51,60

51,40

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 1 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 470 россиян
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 470 россиян

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1620 сутки полномасштабной войны составляют 1 447 620 человек.

Потери России в войне на 1 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла

  • личного состава – около 1 447 620 (+1 470) человек,
  • танков – 12 231 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 060 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 47 127 (+82) ед.
  • РСЗО – 1 980 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1527 (+2) ед.
  • самолетов – 439 (+0) ед.
  • вертолетов – 354 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 2097 (+16) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 437 503 (+1 838) ед.
  • крылатые ракеты – 5005 (+0) ед.
  • корабли/катера – 34 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 128 497 (+463) ед.
  • специальная техника – 4484 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 1 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 1 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 156 целей – 2 ракеты и 154 беспилотника разных типов: 1 баллистическую ракету Искандер-М/С-400; 1 управляемую авиационную ракету "Х-59/69"; 154 враждебные БпЛА разных типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 1 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 4 противокорабельных и 26 баллистических ракет, а также 23 ударных БпЛА на 21 локации и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Кроме того, три ракеты не достигли своих целей.

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко