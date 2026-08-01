В Полтаве разрушен сортировочный терминал "Новой почты"

В Полтаве в результате российской атаки разрушен сортировочный терминал "Новой почты". Работники находились в укрытиях, потому погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки. Количество и стоимость поврежденных отправлений компания еще устанавливает.

"Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты, чтобы снизить возможные задержки в доставке.

Компания также заявила, что компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, уничтоженных при ударе.

Статус конкретной отправки клиенты могут проверить в приложении или на сайте компании.

Атаки на инфраструктуру "Новой почты"

Напомним, в течение последних суток российские войска также нанесли удар по отделения "Новой почты" в Винницкой области. В результате атаки ранения получили пять человек, один из них — 19-летний парень — находится в состоянии средней тяжести.

В ночь на 30 июля во время очередной массированной атаки на территорию Украины российские войска нанесли удар по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Полтаве .

25 июля очередной российский удар пришелся по территории. автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании. А в начале июля было повреждено сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".