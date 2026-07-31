Зеленский подписал закон о свободной торговле с Турцией: что изменится для украинского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины и Турецкой Республики.

Как информирует Delo.ua, информация о подписании появилась на официальном сайте Верховной Рады в карточке соответствующего законопроекта.

Что предусматривает соглашение о свободной торговле

Документ закладывает основу для создания полноценной зоны свободной торговли между обоими государствами в соответствии со стандартами и правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Основные положения сделки предусматривают:

Снижение и отмена пошлин: Украина и Турция по согласованным графикам будут постепенно уменьшать или полностью отменять ввозные пошлины на большинство товарных групп, а также устранять другие торговые барьеры.

Украина и Турция по согласованным графикам будут постепенно уменьшать или полностью отменять ввозные пошлины на большинство товарных групп, а также устранять другие торговые барьеры. Либерализация рынка услуг: соглашение включает не только торговлю товарами, но и определяет прозрачные правила доступа к рынку услуг, устанавливая национальный режим и взаимные обязательства.

соглашение включает не только торговлю товарами, но и определяет прозрачные правила доступа к рынку услуг, устанавливая национальный режим и взаимные обязательства. Упрощение таможни: стороны упростят таможенные процедуры, усилят сотрудничество в сфере фитосанитарного контроля, технического регулирования и защиты прав интеллектуальной собственности.

Защита национального производителя

Закон отдельно определяет механизмы применения антидемпинговых, компенсационных и защитных мер в случае, если рост импорта будет угрожать национальным производителям.

Напомним, Верховная Рада проголосовала закон 14 июля этого года. Ожидается, что документ будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.