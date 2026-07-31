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Зеленский сменил состав СНБО: в Совет вошли Драпатый, Корецкий и новые министры

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №677/2026 обнародован на сайте главы государства.

Кто вошел в обновленный состав СНБО

Согласно документу, Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) руководителей силового блока, правительства и ключевых ведомств:

  • Михаила Драпатого – главнокомандующего Вооруженными силами Украины;
  • Сергея Корецкого - премьер-министра Украины;
  • Ивана Выговского - министра внутренних дел Украины;
  • Александра Кравченко - министра экономики и окружающей среды;
  • Дениса Маслова – министра юстиции;
  • Александра Поклада - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (и.о.);
  • Евгения Хмару - заместителя министра обороны (и.о.).

Кроме того, указом в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига .

Кого вывели из состава СНБО

В связи с завершением работы на должностях из состава СНБО выведены бывшие чиновники и военнокомандующие.

Среди них: экс-премьер-министр Юлия Свириденко, эксочельщик МВД Игорь Клименко, бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и эксминистр обороны Михаил Федоров.

Напомним, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров. 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Автор:
Татьяна Бессараб