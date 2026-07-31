Зеленский сменил состав СНБО: в Совет вошли Драпатый, Корецкий и новые министры

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №677/2026 обнародован на сайте главы государства.

Кто вошел в обновленный состав СНБО

Согласно документу, Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) руководителей силового блока, правительства и ключевых ведомств:

Михаила Драпатого – главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

– главнокомандующего Вооруженными силами Украины; Сергея Корецкого - премьер-министра Украины;

- премьер-министра Украины; Ивана Выговского - министра внутренних дел Украины;

- министра внутренних дел Украины; Александра Кравченко - министра экономики и окружающей среды;

- министра экономики и окружающей среды; Дениса Маслова – министра юстиции;

– министра юстиции; Александра Поклада - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (и.о.);

- первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (и.о.); Евгения Хмару - заместителя министра обороны (и.о.).

Кроме того, указом в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига .

Кого вывели из состава СНБО

В связи с завершением работы на должностях из состава СНБО выведены бывшие чиновники и военнокомандующие.

Среди них: экс-премьер-министр Юлия Свириденко, эксочельщик МВД Игорь Клименко, бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и эксминистр обороны Михаил Федоров.

Напомним, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров. 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.