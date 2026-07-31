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Зеленский сменил состав СНБО: в Совет вошли Драпатый, Корецкий и новые министры
Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как пишет Delo.ua, соответствующий указ №677/2026 обнародован на сайте главы государства.
Кто вошел в обновленный состав СНБО
Согласно документу, Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) руководителей силового блока, правительства и ключевых ведомств:
- Михаила Драпатого – главнокомандующего Вооруженными силами Украины;
- Сергея Корецкого - премьер-министра Украины;
- Ивана Выговского - министра внутренних дел Украины;
- Александра Кравченко - министра экономики и окружающей среды;
- Дениса Маслова – министра юстиции;
- Александра Поклада - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (и.о.);
- Евгения Хмару - заместителя министра обороны (и.о.).
Кроме того, указом в персональном составе СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига .
Кого вывели из состава СНБО
В связи с завершением работы на должностях из состава СНБО выведены бывшие чиновники и военнокомандующие.
Среди них: экс-премьер-министр Юлия Свириденко, эксочельщик МВД Игорь Клименко, бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и эксминистр обороны Михаил Федоров.
Напомним, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров. 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета Министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.