Экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО

Бывший министр внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Встретился с Игорем Клименко. Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украине в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится ". – написал Зеленский.

По его словам, главным сейчас является "максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за исполнением решений". Также приоритетом он назвал координацию оборонных производств.

"Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в определенное время. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения определенных государственных целей", - отметил Зеленский.

Пока секретарем СНБО является Рустем Умеров.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала постановление о отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку пошел весь состав Кабмина.

Отметим, что глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассматривался главным кандидатом на должность министра обороны вместо Михаила Федорова.

Но после протестов в разных городах Украины из-за отставки Федорова Зеленский назначил исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару исполнять обязанности министра обороны Украины.