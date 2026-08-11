Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,93

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейший в России завод сжиженного газа остановился после атаки украинских дронов — Reuters

ЗапСибНефтехим
Российский "ЗапСибНефтехим" остановил работу / Скриншот видео

Атака украинских беспилотников, состоявшаяся 10 августа, парализовала работу нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области. Поставки продукции полностью прекратились.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.

По словам одного из собеседников, крупнейший в России завод по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ) был бессрочно остановлен "для оценки масштабов повреждений и их последствий".

Остановка завода , принадлежащего к группе "Сибур" , сразу отразилась на биржевых торгах. На Санкт-Петербургской международной товарной бирже прекратились предложения сжиженного углеводородного газа (СВГ ) с пункта загрузки Тобольска , хотя ранее по этому пункту ежедневно продавали около 4000 метрических тонн технической пропан-бутановой смеси.

Значение компании для рынка РФ

По данным отраслевых источников, комплекс "Зап С иб Нафтохим " является крупнейшим производителем СВГ в России:

  • ежегодный объем выпуска составляет около 6 млн. метрических тонн;  
  • доля объекта достигает 40% от всего производства сжиженного углеводного газа в РФ;  
  • около 50% производимого СВГ используется как сырье для собственного нефтехимического производства "Сибура".

Напомним, Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России, приостановил работу после атаки украинских дронов, которая состоялась 6 июля.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности