Крупнейший в России завод сжиженного газа остановился после атаки украинских дронов — Reuters

Атака украинских беспилотников, состоявшаяся 10 августа, парализовала работу нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области. Поставки продукции полностью прекратились.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.

По словам одного из собеседников, крупнейший в России завод по производству сжиженного углеводородного газа (СУГ) был бессрочно остановлен "для оценки масштабов повреждений и их последствий".

Остановка завода , принадлежащего к группе "Сибур" , сразу отразилась на биржевых торгах. На Санкт-Петербургской международной товарной бирже прекратились предложения сжиженного углеводородного газа (СВГ ) с пункта загрузки Тобольска , хотя ранее по этому пункту ежедневно продавали около 4000 метрических тонн технической пропан-бутановой смеси.

Значение компании для рынка РФ

По данным отраслевых источников, комплекс "Зап С иб Нафтохим " является крупнейшим производителем СВГ в России:

ежегодный объем выпуска составляет около 6 млн. метрических тонн;

доля объекта достигает 40% от всего производства сжиженного углеводного газа в РФ;

около 50% производимого СВГ используется как сырье для собственного нефтехимического производства "Сибура".

Напомним, Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России, приостановил работу после атаки украинских дронов, которая состоялась 6 июля.