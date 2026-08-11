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НБУ исключил с рынка 11 небанковских финансовых учреждений за месяц: какие причины

НБУ
НБУ аннулировал лицензии 11 небанковских банков / Depositphotos

В июле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на 11 учреждений и составило 727 компаний. В то же время, количество работающих банков осталось без изменений — 59 учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Динамика исключения участников из реестров

В июле Нацбанк по собственной инициативе заявителей аннулировал все лицензии одному страховщику non-life и исключил его из реестра.

Принудительно были аннулированы все лицензии и исключены из реестров следующих участников:

  • 6 финансовых компаний;
  • 2 страховщика non-life;
  • 2 страховых брокеров.

Также регулятор отказал в выдаче лицензии одному кредитному союзу, расширил объем лицензии одному страховщику non-life и сузил лицензии двум финансовым компаниям.

Структура рынка

По состоянию на 01 августа 2026 количество банков с лицензией составляет 59. Количество небанковских объектов распределилось так:

  • 383 финансовые компании;
  • 44 страховщика non-life;
  • 10 life-страховщиков;
  • 1 страховщик со особым статусом;
  • 96 ломбардов;
  • 79 кредитных союзов;
  • 1 лизингодатель;
  • 41 страховой брокер;
  • 72 коллекторские компании.
Фото 2 — НБУ исключил с рынка 11 небанковских финансовых учреждений за месяц: какие причины

Число банковских групп не изменилось и составляет 15. Число небанковских финансовых групп выросло на одну — до 40.

Платежный рынок и регуляторные запросы

На платежном рынке действуют 13 платежных систем от резидентов (в том числе 2 государственных) и 10 международных платежных систем. Среди поставщиков услуг работают:

  • 15 платежных учреждений;
  • 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг;
  • 1 банк – эмитент электронных денег;
  • 1 оператор почтовой связи.

Другие субъекты платежного рынка включают: 98 коммерческих агентов, 31 технологический оператор и 6 поставщиков нефинансовых платежных услуг.

За месяц в НБУ поступило 210 запросов относительно регистрационных и лицензионных действий, из которых:

  • 95 - от финансовых компаний и лизингодателей;
  • 45 – от кредитных союзов и ломбардов;
  • 43 - от банков;
  • 27 – от страховщиков.

Напомним, в июне 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений и по состоянию на 1 июля составило 738.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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