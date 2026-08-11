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НБУ исключил с рынка 11 небанковских финансовых учреждений за месяц: какие причины
В июле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на 11 учреждений и составило 727 компаний. В то же время, количество работающих банков осталось без изменений — 59 учреждений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Динамика исключения участников из реестров
В июле Нацбанк по собственной инициативе заявителей аннулировал все лицензии одному страховщику non-life и исключил его из реестра.
Принудительно были аннулированы все лицензии и исключены из реестров следующих участников:
- 6 финансовых компаний;
- 2 страховщика non-life;
- 2 страховых брокеров.
Также регулятор отказал в выдаче лицензии одному кредитному союзу, расширил объем лицензии одному страховщику non-life и сузил лицензии двум финансовым компаниям.
Структура рынка
По состоянию на 01 августа 2026 количество банков с лицензией составляет 59. Количество небанковских объектов распределилось так:
- 383 финансовые компании;
- 44 страховщика non-life;
- 10 life-страховщиков;
- 1 страховщик со особым статусом;
- 96 ломбардов;
- 79 кредитных союзов;
- 1 лизингодатель;
- 41 страховой брокер;
- 72 коллекторские компании.
Число банковских групп не изменилось и составляет 15. Число небанковских финансовых групп выросло на одну — до 40.
Платежный рынок и регуляторные запросы
На платежном рынке действуют 13 платежных систем от резидентов (в том числе 2 государственных) и 10 международных платежных систем. Среди поставщиков услуг работают:
- 15 платежных учреждений;
- 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг;
- 1 банк – эмитент электронных денег;
- 1 оператор почтовой связи.
Другие субъекты платежного рынка включают: 98 коммерческих агентов, 31 технологический оператор и 6 поставщиков нефинансовых платежных услуг.
За месяц в НБУ поступило 210 запросов относительно регистрационных и лицензионных действий, из которых:
- 95 - от финансовых компаний и лизингодателей;
- 45 – от кредитных союзов и ломбардов;
- 43 - от банков;
- 27 – от страховщиков.
Напомним, в июне 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений и по состоянию на 1 июля составило 738.