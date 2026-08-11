НБУ исключил с рынка 11 небанковских финансовых учреждений за месяц: какие причины

В июле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на 11 учреждений и составило 727 компаний. В то же время, количество работающих банков осталось без изменений — 59 учреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Динамика исключения участников из реестров

В июле Нацбанк по собственной инициативе заявителей аннулировал все лицензии одному страховщику non-life и исключил его из реестра.

Принудительно были аннулированы все лицензии и исключены из реестров следующих участников:

6 финансовых компаний;

2 страховщика non-life;

2 страховых брокеров.

Также регулятор отказал в выдаче лицензии одному кредитному союзу, расширил объем лицензии одному страховщику non-life и сузил лицензии двум финансовым компаниям.

Структура рынка

По состоянию на 01 августа 2026 количество банков с лицензией составляет 59. Количество небанковских объектов распределилось так:

383 финансовые компании;

44 страховщика non-life;

10 life-страховщиков;

1 страховщик со особым статусом;

96 ломбардов;

79 кредитных союзов;

1 лизингодатель;

41 страховой брокер;

72 коллекторские компании.

Число банковских групп не изменилось и составляет 15. Число небанковских финансовых групп выросло на одну — до 40.

Платежный рынок и регуляторные запросы

На платежном рынке действуют 13 платежных систем от резидентов (в том числе 2 государственных) и 10 международных платежных систем. Среди поставщиков услуг работают:

15 платежных учреждений;

11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг;

1 банк – эмитент электронных денег;

1 оператор почтовой связи.

Другие субъекты платежного рынка включают: 98 коммерческих агентов, 31 технологический оператор и 6 поставщиков нефинансовых платежных услуг.

За месяц в НБУ поступило 210 запросов относительно регистрационных и лицензионных действий, из которых:

95 - от финансовых компаний и лизингодателей;

45 – от кредитных союзов и ломбардов;

43 - от банков;

27 – от страховщиков.

Напомним, в июне 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на шесть учреждений и по состоянию на 1 июля составило 738.