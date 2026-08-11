Импорт высокооктанового бензина А-98/100 может возрасти до рекордного уровня: какие причины

По итогам первого полугодия 2026 года в Украину ввезли около 20 тыс. т высокооктановых бензинов. В случае сохранения текущих темпов, объемы за год обновят рекорд 2025 года, который составил 45 тыс. т и почти вдвое превысил довоенный уровень 2021 года (24 тыс. т).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Главные поставщики

Весь высокооктановый бензин имеет европейское происхождение. Главные направления поставок: Польша, Германия и Литва.

В частности, компания UPG эксклюзивно ввозит А-100 из Германии и обеспечивает около 75% всего импорта этой марки.

Импорт высокооктановых бензинов

Увеличение спроса вынудило топливные сети расширить ассортимент бензинов А-98/100. Реализацию высокооктанового горючего приступили к ОККО, "Укрнафте" и VostokGaz, а сеть WOG увеличила количество АЗК с его наличием.

Сети-импортеры высокооктановых бензинов

Факторы роста и реакция рынка

Главной причиной повышения спроса стало введение требования по добавлению биоэтанола к бензинам, которое не распространялось на марки с октановым числом от 98. В июле 2025 года импорт А-98/100 достиг 6 тыс. т, что на 31% больше июньского показателя и в 2,3 раза превысило 24.

Новым стимулом для сегмента явилось внедрение стандарта Е10 с 1 июля.

"После введения Е5 мы получили много обращений от клиентов, которые искали топливо без биоэтанола или бензин А-100 для автомобилей с мощными двигателями. Это и послужило основанием для запуска Pulls 100", - отметили в пресс-службе ОККО.

В настоящее время доля Pulls 100 составляет 6% в наличной реализации бензинов сети. Из-за роста заинтересованности потребителей продажи А-98/100 также начали OKKO , "Укрнафта" и VostokGaz , а WOG увеличил количество заправок с этой маркой.

Несмотря на расширение предложений А-98/100 остается нишевым продуктом. Продажа горючего носит для сетей более имиджевый характер, поскольку его маржа мало отличается от А-95, а объемы реализации базового бензина остаются примерно в десять раз больше.

Напомним, в странские импортеры ввезли 196 тысяч тонн бензина за июль, обновив рекорд за последние 12 месяцев. Переход на стандарт Е10 и изменение географии поставок не помешали обеспечить рынок топливом.