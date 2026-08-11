Імпорт високооктанового бензину А-98/100 може зрости до рекордного рівня: які причини

За підсумками першого півріччя 2026 року в Україну ввезли майже 20 тис. т високооктанових бензинів. У разі збереження поточних темпів обсяги за рік оновлять рекорд 2025 року, який становив 45 тис. т та майже вдвічі перевищив довоєнний рівень 2021 року (24 тис. т).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Головні постачальники

Увесь високооктановий бензин має європейське походження. Головними напрямками постачань є: Польща, Німеччина та Литва.

Зокрема компанія UPG ексклюзивно ввозить А-100 з Німеччини та забезпечує близько 75% всього імпорту цієї марки.

Імпорт високооктанових бензинів

Збільшення попиту змусило паливні мережі розширити асортимент бензинів А-98/100. Реалізацію високооктанового пального розпочали ОККО, "Укрнафта" та VostokGaz, а мережа WOG збільшила кількість АЗК з його наявністю.

Мережі-імпортери високооктанових бензинів

Фактори зростання та реакція ринку

Головною причиною підвищення попиту стало запровадження вимоги щодо додавання біоетанолу до бензинів, яка не поширювалася на марки з октановим числом від 98. У липні 2025 року імпорт А-98/100 досяг 6 тис. т, що на 31% більше за червневий показник і в 2,3 раза перевищило липень 2024 року.

Новим стимулом для сегмента стало впровадження стандарту Е10 з 1 липня.

"Після запровадження Е5 ми отримали багато звернень від клієнтів, які шукали пальне без біоетанолу або бензин А-100 для автомобілів із потужними двигунами. Це й стало підставою для запуску Pulls100", — зазначили в прес-службі ОККО.

Наразі частка Pulls100 становить 6% у готівковій реалізації бензинів мережі. Через зростання зацікавленості споживачів продажі А-98/100 також розпочали OKKO, "Укрнафта" та VostokGaz, а WOG збільшив кількість заправок із цією маркою.

Попри розширення пропозицій, А-98/100 залишається нішевим продуктом. Продаж пального має для мереж більше іміджевий характер, оскільки його маржа мало відрізняється від А-95, а обсяги реалізації базового бензину залишаються приблизно вдесятеро більшими.

Нагадаємо, українські імпортери ввезли 196 тисяч тонн бензину за липень, оновивши рекорд за останні 12 місяців. Перехід на стандарт Е10 та зміна географії постачань не завадили забезпечити ринок пальним.