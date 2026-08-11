Морський експорт нафти з РФ скоротився до мінімуму з кінця травня

Обсяги морського експорту російської сирої нафти за підсумками чотирьох тижнів впали до найнижчого рівня з кінця травня. Головною причиною стала пауза в ударах по нафтопереробних заводах наприкінці липня, що дозволило російським підприємствам провести ремонти, збільшити внутрішню переробку та перенаправити частину сировини з експортного напрямку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За чотиритижневий період відвантаження сирої нафти з РФ становили в середньому 3,71 млн барелів на добу:

Фактор НПЗ та нові атаки: пауза в ударах наприкінці липня дозволила НПЗ наростити переробку, але вже на початку серпня атаки відновилися — за перший тиждень серпня під удар потрапили п'ять російських НПЗ, а цього тижня — ще два.

Ситуація в Чорному та Балтійському морях: відвантаження з Новоросійська залишаються на рівні близько половини від пікових показників через атаки на танкери. Через це Анкара тимчасово обмежувала рух через турецькі протоки для суден, що прямують до портів РФ та України. У балтійському порту Усть-Луга обсяги навантаження за останній тиждень також впали удвічі від показників двотижневої давнини.

Тижнева динаміка: за один тиждень (до 9 серпня) 32 танкери завантажили 22,78 млн барелів порівняно з 24,49 млн барелів на 35 суднах тижнем раніше. Середньодобові відвантаження впали з 3,5 млн до 3,25 млн барелів на добу.

Доходи від експорту та сірі схеми транспортування

Попри скорочення физичних обсягів постачань, сукупні доходи РФ від експорту практично не змінилися:

Вартість експорту: валова вартість чотиритижневого експорту залишилася на рівні $1,7 млрд на тиждень, оскільки падіння обсягів компенсувалося зростанням цін. Нафта марки Urals у Балтиці подорожчала до $63,80 за барель, у Чорному морі — до $62,70, а тихоокеанський сорт ESPO — до $69,63.

Нафта у морі та перевантаження: обсяги російської нафти на танкерах у морі знизилися до 107 млн барелів завдяки високим поставкам до Індії (близько 2,4 млн барелів на добу).

Затримки та "тіньовий флот": чотири танкери з Urals понад півтора місяця стоять на рейді біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра. Крім того, біля архіпелагу Ріау (Сінгапур) накопичилося близько 30 завантажених танкерів з арктичною нафтою, де проводиться таємне перевантаження з судна на судно із вимкненими трекерами.

Загалом від початку року морські потоки з РФ становлять 3,62 млн барелів на добу, що на 280 тис. барелів перевищує середній показник 2025 року та залишається вищим за річні показники з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія нарощує постачання нафти арктичним маршрутом для підтримки рекордного експорту, намагаючись скоротити час доставки танкерами до Азії та оминути ризики у Червоному морі.