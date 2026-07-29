Росія нарощує постачання нафти арктичним маршрутом для підтримки рекордного експорту

Росія збільшує транспортування сирої нафти через Арктику, щоб зберегти високі темпи експорту. Це дає змогу суттєво скоротити час доставки танкерами до Азії та уникнути ризиків, пов'язаних із судноплавством у Червоному морі через загрози з боку хуситів.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

За чотири тижні до 26 липня морський експорт російської нафти залишався вищим за 4 млн барелів на добу вже п'ятий тиждень поспіль, незначно знизившись до 4,03 млн барелів на добу (або 4,16 млн барелів на добу за чотиритижневим середнім показником).

Наразі щонайменше шість танкерів готуються або вже здійснюють перехід Північним морським шляхом до Китаю. Зокрема, танкер Breeze прямує через море Лаптєвих у супроводі атомного криголама, а ще п'ять суден зібралися біля порту Діксон, очікуючи на прохід крізь льоди. Вони завантажили нафту в портах Мурманська та Приморська.

Використання Арктики у літні місяці є регулярним для РФ, однак цьогоріч переходи розпочалися раніше і мають більший масштаб: торік у липні цим маршрутом вирушив лише один нафтовий танкер.

Арктичний шлях безпосередньо не збільшує обсяги експорту, проте пришвидшує оборотність суден. Це дає змогу танкерам швидше повертатися за новими партіями та розширює ефективну місткість "тіньового флоту". Окрім того, маршрут дає змогу оминути Червоне море, де через атаки єменських хуситів та оголошену ними морську блокаду Саудівської Аравії під загрозою опинялися навіть судна з російською нафтою.

Постачання через Єгипет і затримки в Азії

Паралельно важливим вузлом для російського експорту стає Єгипет. До середземноморського порту Мерса-ель-Хамра від початку року було доставлено щонайменше 15 партій нафти сорту Urals (в середньому близько 87 тис. барелів на добу), і рух суден у цьому напрямку суттєво виріс. Наразі невідомо, чи всю цю нафту переробляють у країні, чи її змішують для подальшого реекспорту.

Загальні обсяги експорту нафти наразі залишаються високими. Видання зазначає, що раніше увага України була зосереджена на ударах по російських НПЗ, через що частина сировини, яку не вдавалося переробити всередині РФ, спрямовувалася на експорт.

Водночас у Тихоокеанському регіоні спостерігаються затримки:

близько 30 партій арктичної нафти зупинилися в районі архіпелагу Ріау (східніше Сінгапуру) для перевантаження з судна на судно (STS), яке часто здійснюється з вимкненими транспондерами;

у районі порту Козьміно та в далекоекосхідних водах завантажені танкери із сортами Sokol, Sakhalin Blend та ESPO тижнями очікують на перевантаження.

Обсяги та виручка від експорту

Протягом тижня до 26 липня 39 танкерів завантажили 28,47 млн барелів російської нафти (середньодобовий показник зріс до 4,07 млн барелів на добу порівняно з 3,86 млн тижнем раніше). Навантаження в Новоросійську тимчасово ускладнювалося через удари українських дронів по танкерах та закриття порту.

Середньодобовий експорт від початку 2026 року становить 3,63 млн барелів, що на 300 тис. барелів більше за середній показник минулого року та перевищує середньорічні рівні за весь період від початку повномасштабного вторгнення.

Валова вартість експорту за чотиритижневий період зросла до $1,61 млрд на тиждень (+$80 млн), завдяки зростанню цін на російську нафту:

ціна сорту Urals у Балтиці зросла до $53,55 за барель;

у Чорному морі — до $52,89 за барель;

сорт ESPO подорожчав до $66,09 за барель;

вартість доставки нафти до Індії зросла до $70,17 за барель.

У тижневому вимірі валова виручка від експорту зросла одразу на $440 млн, піднявшись до $2,01 млрд за тиждень до 26 липня.

Основними покупцями залишаються країни Азії, із загальним обсягом близько 3,78 млн барелів на добу. Постачання до Туреччини збереглися на рівні 160 тис. барелів на добу, а до Сирії — близько 40 тис. барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через атаки на НПЗ Росія нарощує експорт нафти. Завдяки цьому індійські нафтопереробні заводи закуповують рекордні обсяги сировини: у портах Індії розвантажувалося понад 2,3 мільйона барелів російської нафти на день.