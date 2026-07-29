"Мішо, подивися, скільки людей ти зібрав": у "Де, Що, Інше" відбувся перший великий концерт пам’яті фронтмена ADAM

25 липня у мультипросторі "Де, Що, Інше" відбувся перший великий концерт пам’яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Подія зібрала шість тисяч людей – рідних, друзів, українських артистів і шанувальників його творчості. Усі вони прийшли, щоб разом згадати Михайла так, як він умів об’єднувати людей за життя, – через музику, любов і щирість.

Цього вечора його музика звучала десятками різних голосів. На сцену вийшли Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук, KOLA, DANTES, Марина Круть, Vivienne Mort, LATEXFAUNA, Schmalgauzen, Ziferblat, Wellboy, Parfeniuk, Tember Blanche, BRYKULETS, DARISHA, Lely45, Женя Галич, Геля Зозуля, NAZVA, Макс Козаченко, DARISHA. Кожен виконав одну з композицій ADAM, подарувавши їй власне особливе звучання. Ведучими заходу стали Вова Шумко та Лєра Мандзюк.

Між музичними номерами артисти згадували Михайла, розповідали історії їхньої дружби, ділилися спогадами про нього поза сценою.

Особливе місце цього вечора посіла родина музиканта. Син Михайла Марк долучився до концерту, допомагаючи з продажем пам’ятного мерчу. А фінальною і, без перебільшення, найзворушливішою миттю став вихід на сцену доньки Михайла – Ніли. Разом із залом і всіма артистами вона виконала пісню "Повільно", яку шість тисяч людей співали в один голос.

Серцем події стала дружина музиканта Саша Норова. Цього вечора Саша виконала кілька танцювальних номерів разом із Мариною Круть та Lely45, а решту концерту провела біля сцени, проживаючи кожну композицію разом із артистами та глядачами. Найбільше ж, зізнається, вона хотіла, щоб Міша побачив цей вечір.

"Коли я вперше почула наші з Мішею пісні в інших голосах, це було водночас і радісно, і дуже щемко. Саме тоді я усвідомила, що більше ніколи не заспіваю їх із ним наживо. Але водночас зрозуміла, що його музика продовжує жити. Моя маленька мрія перетворилася на вечір любові й добра. Я дуже хотіла, щоб Міша побачив цей концерт. Вірю, що він був цього вечора разом із нами. І якщо після цього концерту люди стануть трохи більше любити, обіймати одне одного й не боятися говорити про свої почуття – значить, усе було недаремно. Мішо, подивися, скільки людей ти зібрав. Шість тисяч людей, яких об’єднали твої пісні", – говорить Саша Норова.

Організаторкою концерту стала засновниця мультипростору "Де, Що, Інше" Тамара Уманська, яка вже багато років підтримує творчість ADAM.

"Ми з Мішею і Сашею творчо зростали поруч, зробили разом шість концертів, і я завжди вірила, що одного дня ми прийдемо до великих майданчиків. Ми навіть анонсували концерт у Палаці спорту, але, на жаль, Міша вже не встиг його побачити. Тому для нас було важливо подарувати людям те, про що він писав у своїх піснях, – любов. Ми дуже хотіли, щоб люди відчули цю енергію кохання та безмежного таланту Міші", – говорить Тамара Уманська.