Wildberries шукає склади в Казахстані через атаки українських дронів

Найбільший російський маркетплейс Wildberries розпочав пошук складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних центрах на території Росії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними видання, компанія шукає площі на 100 тис. кв. метрів. Інше джерело зазначило, що Wildberries готовий орендувати всі доступні в Казахстані склади, щоб убезпечити частину своїх потужностей від подальших атак.

Дефіцит площ та відмови російських власників

Пошук відповідних об'єктів у Казахстані ускладнений дефіцитом вільних площ. За даними NF Group, на кінець 2025 року в країні налічувалося 1,9 млн кв. метрів якісних логістичних приміщень, з яких вільними залишалися лише 5,8%.

Управляючий партнер IBC Global Станіслав Ахмедзянов зазначив, що єдиного блоку на 100 тис. кв. метрів на казахстанському ринку немає. Станом на кінець червня 2026 року вільними числилися 130 тис. кв. метрів, розподілених по різних містах. Середня вартість оренди становить 5,18 тис. тенге (854,3 руб.) за 1 кв. метр на місяць, що співмірно зі ставками в Московському регіоні.

Окрім цього, Wildberries розглядає варіанти розширення інфраструктури в Росії, проте власники вільних російських складів відмовляються підписувати нові угоди з маркетплейсом через ризики повторних атак. У компанії раніше визнавали, що стандартні поліси страхування не покривають збитків від ударів БПЛА.

У пресслужбі Wildberries заявили, що компанія веде планову роботу з розширення та будують об'єкти в Алмати (понад 100 тис. кв. метрів) та Астані (понад 160 тис. кв. метрів), а поточні дії спрямовані на перерозподіл товарів між майданчиками.

Нагадаємо, Україна за тиждень вибила 8% логістичних потужностей найбільшого російського маркетплейсу. Збройні сили України атакували дронами близько 10% усієї логістичної інфраструктури Wildberries, вивівши з ладу 8% складських приміщень компанії.