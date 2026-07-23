Удари по Wildberries: скільки логістичних потужностей втратив найбільший російський маркетплейс

Збройні сили України (ЗСУ) за тиждень атакували дронами близько 10% усієї логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейсу Wildberries та вивели з ладу 8% складів компанії.

Як пише Delo.ua, про це свідчать підрахунки російського видання "Комерсант" на основі відкритих даних.

Суттєва втрата для бізнесу

Під удари потрапили комплекси у в Електросталі (250 тис. кв. м), Котовську Тамбовської області (108 тис. кв. м), Краснодарі (100 тис. кв. м) та Невинномиську Ставропольського краю (94 тис. кв. м).

Представник Wildberries повідомив, що повне відновлення може знадобитися всім чотирьом об'єктам. Співрозмовник видання на ринку нерухомості оцінив будівництво того ж обсягу складів без урахування обладнання 35,5 млрд руб ($447 млн). При цьому найбільш швидким рішенням може бути відновлення пошкоджених центрів, а не будівництво аналогічних об'єктів з нуля.

Скорочення логістичних потужностей на 8% є суттєвою втратою для бізнесу, навіть якщо йдеться про тимчасове зниження пропускної спроможності, говорить керуючий партнер Umbrella Consulting Group Кирило Агапов. За його словами, це позначиться на термінах доставки, точності розподілу товарних запасів та стійкості усієї мережі.

Керівник Асоціації представників електронної торгівлі Олексій Москаленко звернув увагу на те, що постраждали важливі для Wildberries об'єкти. Зокрема, логістичний центр у Краснодарі був основним хабом із постачання півдня країни. Його виведення з ладу разом із Невинномиськом ізолює ключовий макрорегіон у період пікового попиту, пояснив гендиректор Міжнародної асоціації розвитку маркетплейсів та підприємців Олексій Молодих. Проблемою, за його словами, є і втрата центру у Підмосков'ї, оскільки через нього проходять імпортні потоки та магістральні вантажі з усієї країни.

У цій ситуації Wildberries може прискорити перерозподіл потоків на віддалених складах Поволжя, Уралу та Сибіру, ​​вважає Молодих. Також, за його словами, компанія може почати залучати сторонніх логістичних операторів та запустити прийом замовлень через мережу партнерських пунктів видачі.

Суми збитків

Нагадаємо, у ніч на 22 липня українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

Втрати продавців від атак на склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиску 22 липня можуть становити близько 100-120 мільярдів рублів (1,27- 1,53 мільярда доларів США) , якщо вони були повністю завантажені, і більшість товарів там були знищені.

Раніше повідомлялося, що удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад $2,3 мільярда доларів США і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію.