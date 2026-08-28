Критична ситуація на Дністрі: Україна та Молдова узгодили екстрені заходи

Україна та Молдова узгодили рішення зменшити скид води з Дністровського комплексного гідровузла на тлі критично низького рівня водності.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Відповідну домовленість було досягнуто під час шостого позачергового засідання Спільної Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер. Країни спільно опрацьовують альтернативні технічні рішення для забезпечення населення та інфраструктури водою в умовах тривалого безпрецедентного маловоддя.

Рекордні показники та загрози для водосховища

Наразі басейн Дністра переживає один із найскладніших періодів маловоддя за весь час спостережень.

Згідно з даними моніторингу, середня витрата води за серпень у створі Заліщики впала приблизно до 35 м³/с, що є найнижчим середньомісячним показником за історію вимірювань.

Ситуація на самому Дністровському водосховищі залишається критичною. Фахівці застерігають: якщо рівень води впаде до позначки 110,0 метрів за Балтійською системою висот, гарантована технічна можливість здійснювати скид води з водосховища припиниться.

Аби мінімізувати наслідки посухи, Держводагентство вже запровадило обмеження водокористування для 126 підприємств та організацій у басейні Дністра.

Крім того, відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, присвячене запобіганню наслідкам маловоддя.

Нагадаємо, раніше приплив води до Дністра уже впав до найнижчого рівня за весь період спостережень із 1895 року. Через маловоддя скид із водосховища довелося скоротити до 85 куб. м/с — нижче нормативного санітарного рівня.