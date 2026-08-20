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Рівень Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму: це вже обмежує можливості гідроенергетики

Рівень Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму
Рівень Дністровського водосховища досяг історичного мінімуму

Рівень Дністровського водосховища опустився до найнижчої позначки за всю історію спостережень для цієї дати. Від початку серпня він знизився на 76 см, тоді як приплив води становить лише близько 20% норми. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укргідроенерго".

За таких умов накопичений запас насамперед зберігатимуть для водопостачання населення та роботи водозаборів, а можливості виробництва електроенергії стають обмеженішими.

Станом на 20 серпня рівень Дністровського водосховища становив 112,34 м за Балтійською системою висот. Для цієї календарної дати це історичний мінімум.

За оцінкою Українського гідрометеорологічного центру, загальний приплив до водосховища становить близько п'ятої частини норми. Для серпня нормальним показником є 256 куб. м/с.

Ситуація продовжує погіршуватися. На гідрологічному посту в Заліщиках 1 серпня витрата води становила 43 куб. м/с, а 20 серпня — вже 32 куб. м/с. Середній показник від початку місяця становить 37 куб. м/с.

Через дефіцит води режим роботи Дністровського гідровузла визначають передусім з урахуванням потреб населення та громад. Вода необхідна для роботи водозаборів, господарського і питного водопостачання, підприємств, а також підтримання необхідного рівня річки нижче за течією.

Генеральний директор "Укргідроенерго" Богдан Сухецький зазначив, що в нинішніх умовах пріоритетом є водозабезпечення людей, а виробництво електроенергії має підлаштовуватися під доступний запас води. Богдан Сухецький очолює компанію з травня 2026 року.

Фактично Дністровське водосховище зараз виконує роль стратегічного запасу. Чим довше зберігатиметься низький природний приплив, тим менше можливостей буде для маневру між потребами водопостачання, екосистеми та гідрогенерації.

Нагадаємо, раніше приплив води до Дністра уже впав до найнижчого рівня за весь період спостережень із 1895 року. Через маловоддя скид із водосховища довелося скоротити до 85 куб. м/с — нижче нормативного санітарного рівня.

Автор:
Тетяна Гойденко

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