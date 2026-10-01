Понад 16 млрд грн за місяць: як змінилися надходження військового збору у вересні

У вересні 2026 року надходження військового збору до спеціального фонду державного бюджету склали 16,2 млрд грн. Для порівняння, у серпні цей показник становив 16,8 млрд грн, а в липні — 17,9 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Динаміка надходжень

Згідно з даними Мінфіну, за липень-вересень поточного року до спецфонду держбюджету надійшло загалом 51 млрд грн військового збору. Водночас у першому півріччі загальний фонд державного бюджету отримав майже 94,24 млрд грн військового збору.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (за дев'ять місяців), надходження від військового збору демонструють стійке зростання:

загалом за 9 місяців показник зріс на 24,5%, або на 28,5 млрд грн;

зокрема, у вересні зростання склало 20,9%, або 2,8 млрд грн.

У Міністерстві фінансів нагадали, що відповідно до змін до закону про державний бюджет на 2026 рік, кошти військового збору через спеціальний фонд спрямовуються виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, за січень–серпень 2026 року платники перерахували до бюджету 128,96 млрд грн військового збору — на 24,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже третина всієї суми надійшла від платників у Києві.