З початку року військовий збір приніс бюджету майже 129 млрд грн

За січень–серпень 2026 року платники перерахували до бюджету 128,96 млрд грн військового збору — на 24,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже третина всієї суми надійшла від платників у Києві.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

За вісім місяців військовий збір сплатили понад 2 млн платників. За аналогічний період 2025 року бюджет отримав 103,3 млрд грн.

Найбільше коштів за місцем сплати надійшло у Києві — 42,5 млрд грн. Далі йдуть Дніпропетровська область із 13,6 млрд грн, Львівська — 10,6 млрд грн та Харківська — 8,1 млрд грн.

Разом на ці чотири регіони припало близько 58% усіх надходжень військового збору за вісім місяців.

Для платників також важливо, що з 1 липня 2026 року діють оновлені реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору.

Самозайняті особи, мобілізовані або прийняті на військову службу за контрактом, звільняються від його сплати на період служби. Звільнення застосовується автоматично за даними реєстру військовозобов'язаних.

Нагадаємо, за січень–липень українці сплатили 112,2 млрд грн військового збору, що було на 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.