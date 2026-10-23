Атака дронів паралізувала Москву: закрито всі чотири аеропорти, затримано понад 340 рейсів

Удень 23 жовтня російська влада повністю закрила повітряний простір над усіма чотирма аеропортами московського вузла — "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" — через атаку безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За інформацією відомства, обмеження на прийом і відправлення рейсів запровадили з міркувань безпеки польотів. Станом на 15:30 у московських аеропортах затримано або скасовано понад 340 рейсів.

Щонайменше дев'ять літаків скерували на запасні аеродроми до Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Мінська, Баку та Самари. Зокрема, у петербурзькому "Пулково" скасували сім рейсів на Москву, а ще дванадцять вильотів зазнали суттєвих затримок.

Це вже п'ятий подібний авіаколапс у російській столиці за жовтень 2026 року. Минулого тижня через атаку БпЛА аеропорти перекривали на 5–7 годин (було затримано чи скасовано понад 350 рейсів), а 16 жовтня обмеження торкнулися ще понад 200 вильотів.

Евакуація пасажирів і робота ППО

Підліт дронів та роботу систем протиповітряної оборони почали фіксувати близько 13:00. Небезпеку атаки безпілотників оголосили в населених пунктах Підмосков'я (Реутов, Балашиха, Желєзнодорожний, Люберці), а також у районах Капотня, Бірюльово, Царицино, Зябликово, Братеєво та Зюзіно на півдні Москви. За заявою мера Сергія Собяніна, на підльоті до міста нібито збили 17 дронів.

В аеропорту "Шереметьєво" оголосили повітряну тривогу й розпочали евакуацію людей до укриттів. Пасажирів попередили про ймовірні скасування рейсів і багатогодинне очікування. В аеропорту "Внуково" людей також закликали бути готовими до тривалої затримки зняття обмежень, зокрема безпосередньо на борту літаків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна планує масштабні удари дронів зі штучним інтелектом по російських аеропортах, а операція з паралічу роботи російських авіагаваней, наслідки якої відчули жителі Москви та інших великих міст у жовтні, найближчим часом перейде до нового, значно потужнішого етапу.