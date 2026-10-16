Україна планує масштабні удари дронів зі штучним інтелектом по російських аеропортах

Українська операція з паралічу роботи російських аеропортів, наслідки якої відчули жителі Москви та інших великих міст у жовтні, найближчим часом перейде до нового, значно потужнішого етапу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

На початковому етапі Україна використовувала далекобійні безпілотники, масово скеровуючи їх у повітряний простір поблизу летовищ і змушуючи російську авіаційну владу закривати злітно-посадкові смуги без завдання прямих ударів по інфраструктурі. Навіть така тактика призвела до колапсу в московському авіавузлі: за тиждень з 3 по 9 жовтня 345 рейсів скасували, а майже 4 тисячі — затримали, подекуди на 10 і більше годин.

Зокрема, 10 жовтня затримки зачепили 692 рейси, а 93 скасували; 14 жовтня затримали 238 і скасували 124 рейси відповідно. У середньому аеропорти столичного вузла призупиняли прийом і відправлення літаків приблизно на три години щодня. А 9 жовтня через закриття двох із чотирьох летовищ на сім годин у Москві не зміг своєчасно приземлитися навіть борт Володимира Путіна, який повертався з Туркменістану.

Нова фаза операції та дрони з ШІ

За словами джерел видання, поточні перебої є лише початком операції, яка отримала кодову назву "M&Ms". Її амбітніша версія передбачає застосування дронів під керуванням штучного інтелекту, здатних оминати системи ППО та завдавати ударів безпосередньо по аеропортах. Найближчим часом ці безпілотники, для роботи яких не потрібні американські розвіддані, планують виробляти у масових масштабах.

Як зазначив один зі співрозмовників, перший такий апарат уже був застосований у бойових діях на Донбасі, хоча їхня розробка ще триває. Проти російських летовищ ці БПЛА поки не використовували.

Позиція Білого дому та виклики для Києва

Президент США Дональд Трамп, який вимагає від Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах, не висловлював заперечень щодо атак на аеропорти чи центри обробки даних, які стали цілями українських сил. Під час першої телефонної розмови з Володимиром Зеленським минулого місяця він сам натякав на вибір інших об'єктів для ударів замість НПЗ, зазначивши, що існує багато інших цілей.

Водночас видання вказує, що американський президент дедалі менше зацікавлений виконувати роль посередника між Україною та РФ і більше тяжіє до укладення угоди на умовах Кремля. Це ставить українське керівництво перед вибором: прийняти вимоги щодо завершення війни за сценарієм Москви або знаходити нові можливості продовжувати боротьбу навіть без підтримки Вашингтона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із найбільших арабських авіаперевізників масово скасовує рейси до Росії після попередження Зеленського. Авіакомпанія Близького Сходу та Північної Африки почала скасовувати осінні рейси до РФ, а пасажирам уже анулюють бронювання на жовтень.