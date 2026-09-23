У Росії пасажирів змусять оплачувати заміну західних літаків на російські

У Росії розглядають можливість запровадження нового збору з авіапасажирів, щоб профінансувати лізинг і покрити витрати на експлуатацію російських літаків замість іноземних Boeing та Airbus. Ініціативу наразі обговорюють Мінтранс РФ, Мінпромторг та держкорпорація "Ростєх".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За попередніми даними джерел, збір із пасажирів може скласти від 500 до 700 рублів за квиток на внутрішні рейси та від 1000 до 2000 рублів — на міжнародні. З огляду на обсяги перевезень за 2025 рік, влада розраховує щороку збирати від 68 до 84 млрд рублів.

Куди планують спрямувати зібрані кошти

Кошти планують розподілити між лізингодавцями та самими перевізниками:

частину направлять лізинговим компаніям для покриття різниці між реальною собівартістю бортів та пільговою ціною їх передачі авіакомпаніям;

решту віддадуть перевізникам, щоб компенсувати підвищені витрати на експлуатацію російських машин і паливо порівняно із західними аналогами;

собівартість російських літаків у рази перевищує закордонні моделі: перші МС-21 оцінюють у 8,9–11 млрд рублів проти 3,4–4 млрд за Boeing 737-800 чи Airbus A320-200, а SJ-100 коштує 5,4 млрд рублів проти приблизно 3 млрд у Embraer E190.

При цьому програма імпортозаміщення авіафлоту в РФ практично провалена. Замість обіцяних десятків бортів цивільна авіація за 2022–2025 роки отримала лише 13 нових лайнерів: 12 одиниць SJ-100 та один Ту-214 для урядових потреб.

Експерти попереджають, що черговий збір зажене галузь у ще глибшу кризу, адже подорожчання квитків спровокує різке падіння попиту на польоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 26 аеропортах РФ обмежили заправку літаків. Через проблеми з авіапаливом у Росії обмежили заправку літаків у 26 аеропортах по всій країні. У частині з них іноземним і російським авіакомпаніям дозволяють брати лише необхідний для одного рейсу обсяг палива.