Від Калінінграда до Камчатки: у 26 аеропортах РФ обмежили заправку літаків

Через проблеми з авіапаливом у Росії обмежили заправку літаків у 26 аеропортах по всій країні. У частині з них іноземним і російським авіакомпаніям дозволяють брати лише необхідний для одного рейсу обсяг палива.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Вперше ліміти встановили у червні, а друга хвиля обмежень припала на вересень. Залежно від авіагавані термін дії нових правил становить від одного до майже семи місяців.

Де діють обмеження

У петербурзькому Пулковому до березня 2027 року літаки можна заправляти лише відповідно до польотного плану, без додаткових обсягів. У калінінградському Хоробровому такий порядок діятиме до грудня.

Зазначається, що у 15 із 26 аеропортів обмеження стосуються лише іноземних авіакомпаній. "Заправка літаків зарубіжних компаній обмежена обсягом, необхідним для одного польоту", — йдеться у повідомленнях.

Такі ліміти діють, зокрема, в аеропортах Казані, Уфи, Пермі, Єкатеринбурга, Челябінська, Тюмені, Іркутська, Владивостока, Хабаровська та Якутська.

На півдні Росії обмеження для російських та іноземних перевізників діють у Сочі, Волгограді та Астрахані. У Краснодарі ліміти встановили лише для іноземних компаній.

Чому виникли проблеми з паливом

Дефіцит авіапалива пов'язують із ударами українських безпілотників по російських НПЗ. Від початку року, за наведеними у матеріалі даними, ЗСУ понад 70 разів атакували російські нафтопереробні підприємства.

У зв’язку з цим наприкінці червня авіакомпанія "Азімут" повідомляла про критичну ситуацію з авіагасом, водночас глава Мінтрансу Андрій Нікітін заявляв, що дефіциту палива для авіації немає.

Для подолання кризи уряд Росії заборонив експорт авіапалива до 30 листопада 2026 року. Мінтранс також запропонував знизити вимоги до якості авіагасу, щоб збільшити його виробництво. Тим часом ще у серпні ціна авіапалива на біржі досягла рекордного рівня — 121 864 руб. за тонну. Таким чином, з початку року воно подорожчало в 1,6 раза, або на 60%.

Нагадаємо, Росія запропонувала В'єтнаму віддати свої літаки в оренду разом із екіпажами та техобслуговуванням. Через міжнародні санкції авіакомпанії РФ втратили можливість ремонтувати західні лайнери, через що в країні простоює до третини пасажирського флоту.