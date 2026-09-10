От Калининграда до Камчатки: в 26 аэропортах РФ ограничили заправку самолетов

Из-за проблем с авиатопливом в России ограничили заправку самолетов в 26 аэропортах по всей стране. В части из них иностранным и российским авиакомпаниям позволяют брать только необходимый для одного рейса объем топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Впервые лимиты установили в июне, а вторая волна ограничений пришлась на сентябрь. В зависимости от авиационного срока действия новых правил составляет от одного до почти семи месяцев.

Где действуют ограничения

В петербургском Пулковом до марта 2027 самолеты можно заправлять только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. В калининградском Храбровом такой порядок будет действовать до декабря.

Отмечается, что в 15 из 26 аэропортов ограничения касаются только иностранных авиакомпаний. "Заправка самолетов зарубежных компаний ограничена объемом, необходимым для одного полета", - говорится в сообщениях.

Такие лимиты действуют, в частности, в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Владивостока, Хабаровска и Якутска.

На юге России ограничения для российских и иностранных перевозчиков действуют в Сочи, Волгограде и Астрахани. В Краснодаре лимиты установили только для иностранных компаний.

Почему возникли проблемы с топливом

Дефицит авиатоплива связывается с ударами украинских беспилотников по российским НПЗ. С начала года, по приведенным в материале данным, ВСУ более 70 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия.

В связи с этим в конце июня авиакомпания "Азимут" сообщала о критической ситуации с авиакеросином, в то же время глава Минтранса Андрей Никитин заявлял, что дефицита топлива для авиации нет.

Для преодоления кризиса правительство России запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября 2026 года. Минтранс также предложил снизить требования к качеству авиакеросина, чтобы увеличить его производство. Между тем еще в августе цена авиатоплива на бирже достигла рекордного уровня – 121 864 руб. за тонну. Таким образом, с начала года оно подорожало в 1,6 раза или на 60% .

Напомним, Россия предложила Вьетнаму отдать свои самолеты в аренду вместе с экипажами и техобслуживанием. Из-за международных санкций авиакомпании РФ потеряли возможность ремонтировать западные лайнеры, из-за чего в стране простаивает до трети пассажирского флота.