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Аренда вместе с пилотами: РФ пытается договориться с Вьетнамом о "мокрым" лизинге лайнеров

Boeing 777
Из-за санкций Россия ищет иностранные самолеты для своих авиакомпаний / Википедия

Россия предложила Вьетнаму отдать свои самолеты в аренду вместе с экипажами и техобслуживанием. Из-за международных санкций авиакомпании РФ потеряли возможность ремонтировать западные лайнеры, из-за чего в стране простаивает до трети пассажирского флота.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

"Мы направили коллегам соответствующие предложения, они их рассматривают", - сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин после переговоров с представителями Вьетнама в Москве.

Простои и дефицит флота

Российские авиакомпании используют преимущественно Boeing и Airbus. Из-за международных санкций после начала полномасштабной войны против Украины российские перевозчики имеют ограниченный доступ к новым самолетам, запчастям и техническому обслуживанию этих моделей.

Летом в 11 крупнейших российских авиаперевозчиков простаивали 130 из 673 самолетов, что составляет около 20% флота. Если не учитывать группу "Аэрофлот", то у остальных восьми компаний не летали 93 из 322 судов, то есть почти треть парка. Нормальный уровень простоя из-за планового обслуживания в этот период составляет до 10%.

Предыдущие попытки и отказы

Ранее РФ уже пыталась договориться о "мокрым" лизинге со странами Центральной Азии, Катаром, Кувейтом и Эфиопией. Летом 2025 года Эфиопия отказала российской стороне. Власти страны сослались на отсутствие полномочий давать указания национальному предвестнику Ethiopian Airlines, а также на риски попасть во вторичные санкции США. Пока не известно ни о каком подписанном соглашении по аренде иностранных самолетов.

Для урегулирования ситуации в апреле 2025 года в РФ разрешили местным авиакомпаниям арендовать суда в "мокром" режиме у иностранных перевозчиков. Ранее подобный лизинг разрешался только между российскими компаниями для внутренних рейсов.

Напомним, акции российского "Аэрофлота" стремительно обрушились после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности полетов в воздушном пространстве РФ.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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