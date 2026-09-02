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Акции "Аэрофлота" стремительно обвалились после слов Зеленского об опасности российского неба

самолет Аэрофлота
Акции «Аэрофлота» стремительно упали / Википедия

Акции российского "Аэрофлота" стремительно обрушились после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности полетов в воздушном пространстве РФ,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает российское издание Meduza со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что около 20:40 по московскому времени котировки "Аэрофлота" упали на 5,11%, достигнув минимума в 30,36 рубля ($0,35) за акцию. На столичной бирже ценные бумаги компании торгуются под тикером AFLT.

Фото 2 — Акции "Аэрофлота" стремительно обвалились после слов Зеленского об опасности российского неба

При этом, по данным Reuters, из-за антироссийских санкций чистая прибыль "Аэрофлота" во втором квартале 2026 года и так сократилась на 76% в годовом измерении – до 11,4 млрд рублей. А выручка компании за этот период выросла всего на 1,8%, до 228,6 млрд рублей, тогда как скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 14%.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ приступило к подготовке к продаже почти 24% акций авиакомпании "Аэрофлот".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, которая находится под контролем государства. Во времена СССР "Аэрофлот" фактически являлся государственной монополией в сфере гражданской авиации: под этим названием была объединена практически вся система гражданских авиаперевозок Советского Союза.

Что предшествовало

В вечернем обращении 1 сентября Владимир   Зеленский заявил, что из-за украинского ответа на российскую агрессию   полеты над территорией РФ будут становиться все более опасными .   Президент призвал авиакомпании, страховщиков и других участников авиационного рынка учитывать новые риски, относящиеся к активности украинских беспилотников в российском небе.

Глава государства предупредил, что   война, развязанная Россией, фактически приводит к постепенному закрытию ее воздушного пространства для гражданской авиации.

"Русское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо... В небе России закончились безопасные моменты", – подчеркнул он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что   Украина готова при необходимости временно приостановить удары по отдельным направлениям, если это будет способствовать дипломатическим переговорам и дальнейшему продвижению мирного процесса.

Автор:
Светлана Манько

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