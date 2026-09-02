Акції "Аерофлоту" стрімко впали після слів Зеленського про небезпечність російського неба

Акції російського "Аерофлоту" стрімко обвалилися після попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі РФ,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє російське видання Meduza з посиланням на дані Московської біржі.

Зазначається, що близько 20:40 за московським часом котирування "Аерофлоту" впали на 5,11%, досягнувши мінімуму в 30,36 рубля ($0,35) за акцію. На Московській біржі цінні папери компанії торгуються під тикером AFLT.

При цьому, за даними Reuters, через антиросійські санкції чистий прибуток "Аерофлоту" у другому кварталі 2026 року й так скоротився на 76% у річному вимірі – до 11,4 млрд рублів. А виторг компанії за цей період зросла лише на 1,8%, до 228,6 млрд рублів, тоді як скоригований показник EBITDA зменшився на 14%.

Раніше повідомлялося, що Федеральне агентство з управління держмайном РФ розпочало підготовку до продажу майже 24% акцій авіакомпанії "Аерофлот".

"Аерофлот" — найбільша авіаційна група Росії, яка перебуває під контролем держави. За часів СРСР "Аерофлот" фактично був державною монополією у сфері цивільної авіації: під цією назвою була об’єднана практично вся система цивільних авіаперевезень Радянського Союзу.

Що передувало

У вечірньому зверненні 1 вересня Володимир Зеленський заявив, що через українську відповідь на російську агресію польоти над територією РФ ставатимуть дедалі небезпечнішими. Президент закликав авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаційного ринку враховувати нові ризики, пов’язані з активністю українських безпілотників у російському небі.

Глава держави попередив, що війна, розв’язана Росією, фактично призводить до поступового закриття її повітряного простору для цивільної авіації.

"Російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо... У небі Росії закінчились безпечні моменти", – підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова за потреби тимчасово призупинити удари на окремих напрямках, якщо це сприятиме дипломатичним переговорам і подальшому просуванню мирного процесу.