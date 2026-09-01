Україна попередила міжнародні авіакомпанії про небезпеку польотів у небі Росії

Україна офіційно звернулася до міжнародних авіакомпаній, страховиків та урядів країн-партнерів із застереженням про небезпеку використання російського повітряного простору та ключових аеропортів РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звернення української сторони.

Польоти над територією Росії, передусім у напрямку Москви та Санкт-Петербурга, стають де-факто неможливими через регулярну присутність безпілотників у повітряному просторі.

Загроза для цивільної авіації над РФ

У зверненні наголошується, що Україна не здійснює цілеспрямованих атак на цивільні літаки, проте бойові дії та масові запуски дронів створюють пряму загрозу безпеці польотів:

Попередження перевізникам і страховикам: авіакомпаніям та страховим організаціям рекомендують враховувати ризики та відмовитися від рейсів до російських аеропортів;

Дипломатичні канали: посли іноземних держав, які працюють у Києві та Москві, мають передати застереження до своїх столиць;

Інформування міжнародних структур: Міністерство закордонних справ України та профільні відомства нададуть вичерпні дані щодо загроз у повітряному просторі РФ міжнародним авіаційним організаціям.

Повітряний простір Росії де-факто закривається внаслідок розв'язаної нею ж війни, і цивільній авіації серед бойових дронів не місце.

Розвиток власного озброєння

Зауважимо, що Україна активно працює над розвитком власного далекобійного озброєння та балістики для ударів углиб території РФ.

Як писало Delo.ua, українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7 (аналог американських ракет ATACMS, проте вдвічі дешевший) та FP-9, випробовування яких планують проводити на російських військових об’єктах.

Виробник уже інвестував у балістичну програму близько $100 млн, технічно здатний випускати кілька одиниць щодня, а також у 2026 році має можливість вийти на щомісячний випуск десятків ракет "Фламінго". Частину виробництва твердого ракетного палива компанія перенесла за кордон (зокрема до Данії) з міркувань безпеки та для оптимізації постачання.