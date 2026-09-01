Украина предупредила международные авиакомпании об опасности полетов в небе России

Украина официально обратилась к международным авиакомпаниям, страховщикам и правительствам стран-партнеров с оговоркой об опасности использования российского воздушного пространства и ключевых аэропортов РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обращение украинской стороны.

Полеты над территорией России, прежде всего в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, становятся де-факто невозможными из-за регулярного присутствия беспилотников в воздушном пространстве.

Угроза для гражданской авиации над РФ

В обращении отмечается, что Украина не совершает целенаправленных атак на гражданские самолеты, однако боевые действия и массовые запуски дронов создают прямую угрозу безопасности полетов:

Предупреждение перевозчикам и страховщикам: авиакомпаниям и страховым организациям рекомендуют учитывать риски и отказаться от рейсов в российские аэропорты;

Дипломатические каналы: послы иностранных государств, работающих в Киеве и Москве, должны передать оговорки в свои столицы;

Информирование международных структур: Министерство иностранных дел и профильные ведомства предоставят исчерпывающие данные об угрозах в воздушном пространстве РФ международным авиационным организациям.

Воздушное пространство России де-факто закрывается вследствие развязанной ею же войны, и гражданской авиации среди боевых дронов не место.

Развитие собственного вооружения

Отметим, что Украина активно работает над развитием собственного дальнобойного вооружения и баллистики для ударов в глубь территории РФ.

Как писало Delo.ua, украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7 (аналог американских ракет ATACMS, однако вдвое дешевле) и FP-9, испытания которых планируют проводить на российских военных объектах.

Производитель уже инвестировал в баллистическую программу около $100 млн, технически способный выпускать несколько единиц в день, а также в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячный выпуск десятков ракет "Фламинго". Часть производства твердого ракетного топлива компания перенесла за границу (в том числе в Данию) по соображениям безопасности и оптимизации поставок.