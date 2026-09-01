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Госбюджет недополучил 33 млрд грн: какие налоги провалили и что будет с расходами
За январь-август 2026 года в общий фонд государственного бюджета Украины (без учета грантовых средств) поступило 1,7 триллиона гривен. Отставание от запланированных показателей достигло 33,1 млрд грн, из которых почти половина – 15,6 млрд грн – не поступила именно в августе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление председателя комитета Верховной Рады по бюджету Роксоланы Подласой.
В то же время, расходы общего фонда за восемь месяцев обеспечены, в частности, благодаря использованию $20 млрд международной помощи и привлечению 317 млрд грн от размещения ОВГЗ (из них прирост в августе составил лишь около 18 млрд грн).
Какие налоги перевыполнили, а где возник дефицит
По итогам восьми месяцев поступления по основным статьям распределились следующим образом:
- Импортный НДС: 433,8 млрд грн (невыполнение плана на 23,8 млрд грн, или 5,2%);
- Налог на прибыль: 265,7 млрд грн (перевыполнение плана на 29,2 млрд грн, или 12,4%);
- НДФЛ и военный сбор: 245,9 млрд грн (перевыполнение на 8 млрд грн, или 3,4%);
- Внутренний НДС (за вычетом возмещения): 218,3 млрд грн (невыполнение на 35,6 млрд грн, или 14%);
- Средства НБУ: 146,1 млрд грн;
- Импортный акциз: 119 млрд грн (перевыполнение на 2,1 млрд грн или 1,8%);
- Внутренний акциз: 88,1 млрд грн (невыполнение на 12,1 млрд грн, или 12%);
- Дивиденды и часть чистой прибыли госпредприятий: 56,2 млрд грн (невыполнение на 11,6 млрд грн, или 17,1%);
- Ввозная пошлина: 42,5 млрд грн (невыполнение на 573,8 млн грн, или 1,3%);
- Рентная плата: 38,9 млрд грн (перевыполнение на 1,3 млрд грн или 3,4%).
С июля 2026 года военный сбор зачисляется непосредственно в специальный фонд для целевого финансирования денежного довольствия военнослужащих ВСУ. Общее недовыполнение плана по ключевым бюджетоформирующим налогам и сборам составило почти 84 млрд грн.
Структура расходов и риски сокращения
Абсолютным приоритетом государственных расходов остается сектор безопасности. Среди крупнейших статей финансирования с начала 2026 года:
- Оборона: 1,8 трлн. грн (62% всех расходов общего фонда);
- Погашение внутреннего и внешнего долга: 377,3 млрд. грн;
- Социальная защита и поддержка ветеранов: 306,8 млрд. грн.;
- Обслуживание долга: 249,4 млрд. грн;
- Программа медицинских гарантий и скрининг здоровья: 127,6 млрд. грн.;
- Зарплаты учителей (образовательная субвенция и доплаты): 102,3 млрд. грн.;
- Базовая и дополнительная дотация: 43,6 млрд грн.
Ситуация обостряется тем, что Верховная Рада не поддержала законопроекты, которые являлись необходимым условием для получения транша макрофинансовой помощи на $4,26 млрд и финансирования от МВФ на $1,66 млрд. При таких условиях страну ждет жесткое сокращение бюджетных расходов уже в ближайшее время.
Напомним, в июне бюджетный комитет рекомендовал Раде изменить бюджет-2026 и выделить дополнительные средства ведомствам. Парламент планировал перераспределение средств для обеспечения первоочередных финансирования госучреждений.