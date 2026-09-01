Налоговая собрала в госбюджет более 947 млрд грн за восемь месяцев

За январь-август 2026 в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 947,4 миллиарда гривен налогов и сборов, которые администрирует Государственная налоговая служба. Это на 79,1 млрд грн, или на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Только за август 2026 года поступления составили 147,2 млрд грн, несмотря на постоянный экономический террор и регулярные российские удары по украинским предприятиям, складам и производственным мощностям.

Структура налоговых поступлений за август

Наибольшие суммы в общий фонд госбюджета в августе обеспечили следующие платежи:

Налог на прибыль предприятий: 72,6 млрд. грн;

Налог на добавленную стоимость (НДС): 27,5 млрд грн;

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 20,2 млрд грн;

Акцизный налог (с производимых и ввозимых товаров): 13,9 млрд грн.

Глава ГНС подчеркнула, что в условиях войны наполнение бюджета и сохранение экономической стабильности страны является результатом устойчивости украинского бизнеса, который возобновляет работу после обстрелов и продолжает выполнять налоговые обязательства.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило 800,1 млрд грн налогов. Тогда поступления выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.