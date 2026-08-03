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Украинцы уплатили 800 миллиардов налогов: ГНС назвала рекордные суммы
За первые семь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 800,1 млрд. грн. налогов, администрирование которых осуществляет Государственная налоговая служба Украины. Это на 63,7 млрд. грн., или на 8,6%.
Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
В частности, в июле налоговые поступления в общий фонд госбюджета составили 82,4 млрд грн.
Структура основных поступлений в июле:
- НДС (налог на добавленную стоимость) - 50,7 млрд грн;
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) - 20,9 млрд грн;
- Акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 11,1 млрд грн;
- Налог на прибыль предприятий - 6,8 млрд грн.
Руководитель ГНС подчеркнула, что за каждой цифрой стоят работающие предприятия, сохраненные рабочие места и ответственность налогоплательщиков перед государством.
Напомним, предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 года обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины, став самым большим источником его наполнения.