Украинцы уплатили 800 миллиардов налогов: ГНС назвала рекордные суммы

За первые семь месяцев 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 800,1 млрд. грн. налогов, администрирование которых осуществляет Государственная налоговая служба Украины. Это на 63,7 млрд. грн., или на 8,6%.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

В частности, в июле налоговые поступления в общий фонд госбюджета составили 82,4 млрд грн.

Структура основных поступлений в июле:

НДС (налог на добавленную стоимость) - 50,7 млрд грн;

- 50,7 млрд грн; НДФЛ (налог на доходы физических лиц) - 20,9 млрд грн;

- 20,9 млрд грн; Акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 11,1 млрд грн;

– 11,1 млрд грн; Налог на прибыль предприятий - 6,8 млрд грн.

Руководитель ГНС подчеркнула, что за каждой цифрой стоят работающие предприятия, сохраненные рабочие места и ответственность налогоплательщиков перед государством.

Напомним, предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 года обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины, став самым большим источником его наполнения.