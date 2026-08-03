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Дело на 9 млн грн: поставщика продовольствия для Нацгвардии будут судить за неуплату налогов

гривны
Директор компании скрыл доходы от военных контрактов / Depositphotos

В Полтавской области поставщик продуктов для Нацгвардии скрыл доходы и уклонился от уплаты 9 млн грн налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора этого предприятия. Его обвиняют в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в больших размерах.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов предприятие работало по упрощенной системе налогообложения и поставляло продукты питания для одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Общая сумма контрактов составила 455 млн. грн.

Однако руководитель компании утаил в налоговой отчетности часть полученного дохода за поставленную продукцию. В результате махинаций предприятие занизило сумму единого налога, из-за чего государственный бюджет недополучил почти 9 млн грн.

Действия директора квалифицированы по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов в крупных размерах).

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превышает 15 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб