На ремонте корпуса медуниверситета Богомольца в Киеве украли более 15 млн грн

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Общая сумма ущерба, нанесенного государственному учреждению, превышает 15 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Детали схемы

Следствие установило, что в 2021 году при проведении тендеров на ремонтные работы организаторы создавали видимость конкуренции между подконтрольными компаниями.

После заключения договора с победителем в отчетную документацию вносились заведомо завышенные данные о стоимости и объемах выполненных работ.

Полученные бюджетные средства перечислялись на счета фиктивных субъектов хозяйствования и обналичивались.

Кто получил подозрения

В рамках расследования о подозрении сообщено трем лицам, действия которых квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем служебного злоупотребления в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Среди них – женщина, которая, по данным следствия, обеспечивала создание и участие подконтрольных предприятий в тендерах университета. Ей инкриминируют служебный подлог и пособничество в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Во время санкционированного обыска она пыталась скрыться через окно, однако ее разыскали. Суд избрал подозреваемую меру пресечения с правом внесения 8 млн грн залога.

Также подозрение уведомлено инженера по техническому надзору, который осуществлял контроль за проведением работ, и бывший начальник отдела капитальных ремонтов и строительства Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Последний находится под ночным домашним арестом.

Обвинительные акты в отношении других лиц, которые по версии следствия непосредственно присвоили средства университета, уже рассматриваются в суде.

Напомним, Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию бывшего здания Университета банковского дела в центре Львова, который Фонд госимущества продал компании львовского бизнесмена и отца главы Львовской ОВД Максима Козицкого Зиновия Козицкого.